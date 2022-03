Ukraina. Wołodymyr Zełenski apeluje do Zachodu: Poziom zagrożenia jest obecnie maksymalny

- Oni mają rozkazy atakować, zabijać, niszczyć. A my mamy obronić się, zwyciężyć. I na odnowionej ziemi wroga nie będzie - powiedział w środę 9 marca Wołodymyr Zełenski. - Ukraińcy i Ukrainki. Wszystko jest w naszych rękach. Daliśmy radę. Natchnęliśmy świat naszym zdecydowaniem. Nie ma takiego kawałka ziemi, gdzie nie słyszano o bohaterstwie z jakim naród ukraiński broni naszej pięknej ziemi - mówił prezydent Ukrainy w kolejnym, 14. dniu wojny z Rosją.

Wołodymyr Zełenski apeluje do rosyjskich żołnierzy: Nie wierzcie swoim dowódcom. Nic na was tu nie czeka poza niewolą i poza śmiercią

- Coraz więcej żołnierzy i dowódców przeciwnika zaczyna zadawać sobie pytanie: po co ich wysłano na tą obcą ziemię? Na tę wojnę. A my mamy tylko jedną odpowiedź: Na śmierć. Rosyjscy żołnierze, macie szansę przeżyć. My będziemy walczyć dopóki nie odbijemy naszej ziemi. Jeszcze możecie się uratować, jeśli po prostu odejdziecie. Nie wierzcie swoim dowódcom: nic na was tu nie czeka poza niewolą i poza śmiercią - kontynuował prezydent Ukrainy.

- Trzeba kończyć tę wojnę. Wrócić do pokoju. Odejdźcie z naszych domów. Odejdźcie do siebie - zaapelował do Rosjan. Zełenski po raz kolejny nawiązał też do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Powiedział, że jeśli Zachód nie zainterweniuje w tej sprawie, to "będzie współodpowiedzialny za katastrofę humanitarną w tym kraju".

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: U nich jest tylko sprzęt, u nas jest naród

- Poziom zagrożenia jest obecnie maksymalny, ale w ciągu minionych dwóch tygodni pokazaliśmy, że się nie poddamy - powiedział prezydent Zełenski. - Trwa czternasty dzień naszego ogólnonarodowego zjednoczenia. Kontyngent inwazyjny wprowadził do naszego kraju już niemal, wszystkich kogo zbierali pod granicami. Zagrożenie jest owszem maksymalne, ale równie maksymalna jest nasza mobilizacja. U nich jest tylko sprzęt, u nas jest naród - dodał.

- Wróg może zniszczyć mury, nasze budynki, ściany naszych szkół, nasze cerkwie, ale nigdy nie dosięgnie naszej duszy, serca, umysłu. Nasza armia, nasza obrona terytorialna dała radę uzupełnić arsenał dzięki ogromnej ilości sprzętu zdobytego na polu bitwy. Będziemy bić wroga jego własną bronią - przekonywał Wołodymyr Zełenski.

