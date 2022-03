Rosja planuje szturm na Kijów? Weteran GROM: To będzie misja samobójcza

"Siły rosyjskie koncentrują się na wschodnich, północno-zachodnich i zachodnich obrzeżach Kijowa, by w ciągu 24-96 godzin zaatakować stolicę. Rosjanie sprowadzają zaopatrzenie i posiłki, a także przeprowadzają ataki artyleryjskie, powietrzne i rakietowe, aby osłabić obronę i zastraszyć obrońców" - napisali analitycy The Institute for the Study of War z Waszyngtonu. W rozmowie z Wirtualną Polską doniesienia te skomentował weteran GROM, uczestnik misji wojskowych w Bośni, Kosowie czy Iraku, płk Andrzej Kruczyński.

Wojna w Ukrainie. Według analityków Rosja przeprowadzi szturm na Kijów

- W tej chwili Rosjan nie stać na zdobycie Kijowa, zgromadzili zbyt mało żołnierzy piechoty, a miasta musi zdobywać piechota. Kijów jest zbyt rozległym terenem, aby taki plan miał szansę na powodzenie - stwierdził weteran GROM.

Andrzej Kruczyński dodał, że Rosjanie mogą próbować wjechać do miasta kolumną pancerną, doprowadzając do ogromnych zniszczeń, jednak muszą liczyć się ze zdecydowaną odpowiedzią Ukraińców, którzy stacjonują w każdym zaułku miasta. - Sądzę, że ukraińscy obrońcy są już na tyle doświadczeni, że ostatecznie zmieniłoby się to w klęskę, wręcz misję samobójczą Rosjan - przyznał.

"Regularne rosyjskie wojsko to w tej chwili obraz nędzy i rozpaczy"

Dane amerykańskiego instytutu potwierdza też Sztab Generalny ukraińskiej armii. Z informacji sztabu wynika, że już 6 marca Rosjanie zaczęli gromadzić w okolicach stolicy potrzebne zasoby wojskowe, w skład których wchodzi pułk Gwardii Rosyjskiej im. Kadyrowa, 27. oddział specjalnego przeznaczenia "Kuzbass", 604. centrum operacji specjalnych "Witiaź" i najemnicy grupy Wagnera. Według niektórych doniesień, wyrzutnie rakiet znajdują się w odległości 20 kilometrów od Kijowa, co pozwoli na ostrzał wschodniej części miasta. Weteran GROM zauważa jednak, że stan rosyjskiej armii nie jest na tyle dobry, by planować tak potężną akcję.

- Regularne rosyjskie wojsko to w tej chwili obraz nędzy i rozpaczy, co mnie bardzo cieszy. Zaopatrzenie jest słabe. Straty wysokie. Ich morale nie istnieje, o czym przekonujemy się z nagrań rozmów z jeńcami. Tacy żołnierze nie są zdolni do atakowania celów z pełnym poświęceniem - ocenił płk Kruczyński.

- Nawet gdyby udało się okrążyć Kijów, to obleganie miasta, próba zdobycia go głodem i masowym ostrzałem, musiałaby trwać tygodniami. Taka akcja przekracza możliwości rosyjskiej armii, którą tam widzimy. Nie poradzą sobie z dowożeniem paliwa, amunicji, to po prostu u nich nie działa - dodaje.

