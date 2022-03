Ukraina. Tulipany dla 12 mężczyzn chcących uciec z kraju. "Powiesz kobiecie, że obrońca wrócił"

Wczesnym rankiem 24.02.2022 r. rosyjskie wojska wkroczyły na terytorium Ukrainy ze wszystkich stron, wywołując katastrofę humanitarną i oburzenie większości państw na świecie.

REKLAMA

Na tę wieść, wielu obywateli Ukrainy z południowej, zachodniej i północnej Europy zdecydowało się wrócić do kraju, aby bronić jego suwerenności. - Jesteśmy tam potrzebni, w kraju zostały nasze dzieci, żony. Będziemy walczyć o wolną Ukrainę - usłyszeli w kolejce do przejścia granicznego w Medyce reporterzy portalu "Nowiny24" od trzech młodych Ukraińców. Wracali do kraju samochodem.

Niedługo później ukraiński rząd wprowadził zakaz opuszczania kraju dla mężczyzn w wieku 18 do 60 lat. I choć większość obywateli tego kraju z własnej woli chwyta za broń, zdarzają się też próby nielegalnej ucieczki z Ukrainy.

Zobacz wideo TVP zaatakowało Pawła Borysa. Belka: To niewątpliwie walka Ziobry z Morawieckim

Ukraińcy przyłapani na próbie ucieczki z kraju. Otrzymali prezenty i odesłano ich z powrotem

W sumie z Ukrainy emigrowało już ponad dwa miliony osób. Ponad milion trafił do Polski. W głównej mierze są to kobiety, dzieci oraz emeryci. Jednak niektórzy mężczyźni w wieku 18-60 lat, również próbują wydostać się z ogarniętego wojną kraju. Wykorzystują do tego przewoźników, którzy zapewniają nielegalny transport. Jak podaje portal "Nowiny24", jedna osoba płaci około trzech tysięcy dolarów lub euro.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl

Nie wiadomo, ile takich transportów z Ukrainy zorganizowano. Wiele grup nie miało jednak szczęścia i zostały przechwycone jeszcze przed przekroczeniem granicy. We wtorek Państwowa Straż Graniczna Ukrainy postanowiła w sposób szczególny uczcić Dzień Kobiet. Grupie 12 mężczyzn, których zatrzymano przy zachodniej granicy, wręczono... tulipany.

Ukrainiec próbował ewakuować rodzinę. Został oszukany

- Dasz to kobiecie, mówiąc, że jej obrońca wrócił – powiedział jeden z ukraińskich funkcjonariuszy granicznych, który wręczył dezerterowi symboliczny "prezent". Jego wypowiedź zacytowano w oficjalnym komunikacie straży granicznej. Zdjęcia z zatrzymania obejrzycie poniżej:

Wszyscy mężczyźni w określonym przedziale wiekowym, próbujący uciec z kraju w czasie wojny odpowiedzą za swoje czyny karnie. Grozi im do kilku lat pozbawienia wolności.

********

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie TUTAJ>>>