Giorgij Dżhangirian był pierwszym prezesem Ukraińskiego Związku Rugby. Według informacji opublikowanych na oficjalnej stronie związku - Dżhangirian dalej pełni rolę honorowego przewodniczącego. Decyzję 83-latka skomentował aktualny prezes Europejskiego Związku Rugby Octavian Morariu. Zamieścił on post na Twitterze, w którym poinformował internautów, że Dżhangirian stanął do walki, by bronić swojej ojczyzny. Wyrazy szacunku i podziwu wobec mężczyzny płyną z całego świata.

REKLAMA

Decyzja honorowego prezesa Ukraińskiego Związku Rugby była dobrowolna. Mężczyzna mógł w obecnej sytuacji opuścić pogrążoną w wojnie Ukrainę - Dżhangirian zdecydował się jednak bronić ojczyzny. Obecnie w związku ze stanem wojennym, kraju nie mogą opuszczać mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat. Postawa oraz wola walki Dżhangiriana jest niewątpliwie godna podziwu.

Zobacz wideo Wojna w Ukrainie. Rozmowa

Wojna w Ukrainie. Poszkodowani Ukraińcy mogą znaleźć pomoc na młodzieżowym stadionie Sokoła Lwów

Stadion Sokoła Lwów - klubu, który poinformował o decyzji 83-latka, został przekształcony w szpital i miejsce dla mieszkańców z całego kraju, którzy potrzebują pomocy medycznej. W związku z działaniami wojennymi postanowiono wykorzystać rozległy teren.

Obecnie do miasta przybywają tysiące ludzi z całego kraju. Dworzec we Lwowie jest głównym punktem kolejowej ewakuacji. To właśnie z tego miejsca uchodźcy mogą dostać się do Polski. Pociągi umożliwiają transport tysiącom pasażerów, którzy uciekają z ogarniętego wojną kraju. Ukraińskie miasta, w szczególności te na wschodzie i południu kraju są pod ciągłym ostrzałem wojsk rosyjskich. Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w Mariupolu, Charkowie czy w mieście Sumy.

********

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc