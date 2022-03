Ołena Zełenska: Ta wojna toczy się przeciwko ludności cywilnej. Wołam imiona zamordowanych dzieci

Od inwazji Rosji na Ukrainę, do której doszło nad ranem 24 lutego, media zwracają się z prośbą o wywiad z żoną prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - Ołeną Zełenską. Żona polityka odpowiedziała na apel i opublikowała w mediach społecznościowych list, który jest zarazem jej "świadectwem z Ukrainy".

Ołena Zełenska o wojnie w Ukrainie: Masowe mordy na ukraińskich cywilach

"To, co wydarzyło się zaledwie tydzień temu, było niemożliwe do uwierzenia. Nasz kraj był spokojny; nasze miasta, miasteczka i wsie były pełne życia. 24 lutego obudziliśmy się wszyscy na zapowiedź rosyjskiej inwazji. Czołgi przekroczyły granicę ukraińską, samoloty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, wyrzutnie rakiet otoczyły nasze miasta" - rozpoczęła list Ołena Zełenska.

Pomimo zapewnień wspieranych przez Kreml ośrodków propagandowych, które nazywają to 'operacją specjalną' - są to w rzeczywistości masowe mordy na ukraińskich cywilach

- podkreśliła pierwsza dama.

Zełenska dodała, że "być może najbardziej przerażające i niszczycielskie w tej inwazji są ofiary dzieci". "8-letnia Alicja zginęła na ulicy w Ochtyrce, a jej dziadek starał się osłonić ją własnym ciałem. Polina z Kijowa... zginęła wraz z rodzicami podczas ostrzału. 14-letni Arsenij został uderzony w głowę odłamkiem, a karetka nie mogła dotrzec do niego na czas z powodu intensywnego ostrzału" - napisała.

"Kiedy Rosja mówi, że 'nie prowadzi wojny z cywilami', najpierw wołam imiona tych zamordowanych dzieci" - dodała.

W Charkowie zginęło 170 cywili. Centrum miasta kompletnie zniszczone

Ołena Zełenska: W tym momencie jest kilkadziesiąt dzieci, które nigdy w życiu nie zaznały spokoju

Pierwsza dama Ukrainy napisała o dramatycznej sytuacji kobiet i dzieci, które muszą kryć się w piwnicach i schronach przed rosyjskimi nalotami. "Nasze kobiety i dzieci mieszkają teraz w schronach i piwnicach. Najprawdopodobniej wszyscy widzieliście te obrazy ze stacji metra w Kijowie i Charkowie, gdzie ludzie leżą na podłodze ze swoimi dziećmi i zwierzętami" - napisała Zełenska. Przypomniała, że niektóre osoby muszą kryć się pod ziemią przez wiele dni. "W niektórych miastach rodziny nie mogą wydostać się ze schronów bombowych przez kilka dni z rzędu z powodu masowych i celowych bombardowań i ostrzałów infrastruktury cywilnej" - zauważyła Ołena Zełenska.

Pierwszy noworodek wojny zobaczył betonowy strop piwnicy, jego pierwszym oddechem było cierpkie powietrze podziemia, został powitany przez społeczność więzioną i terroryzowaną. W tym momencie jest kilkadziesiąt dzieci, które nigdy w życiu nie zaznały spokoju

- podkreślił. I dodała, że "ta wojna toczy się przeciwko ludności cywilnej i to nie tylko poprzez ostrzał". W tym kontekście przywołuje m.in. chorych, którzy nie mogą podjąć leczenia.

Apel Ołeny Zełenskiej do mediów: Pokazujcie to, co się tu dzieje i ciągle pokazujcie prawdę

Ołena Zełenska w liście zwróciła się do mediów z apelem o relacjonowanie wojny w Ukrainie i przekazywanie prawdy. "Apeluję do Was, drogie media: ciągle pokazujcie to, co się tu dzieje i ciągle pokazujcie prawdę. W wojnie informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską każdy dowód jest kluczowy" - czytamy w liście pierwszej damy.

Żona prezydenta Ukrainy podkreśliła, że wojna toczy się w Europie blisko granicy Unii Europejskiej. "Jeśli nie zatrzymamy Putina, który grozi wojną atomową, nie będzie bezpiecznego miejsca na ziemi dla nikogo z nas. Wygramy. Dzięki naszej jedności" - napisała.

Zełenska zaapelowała też do krajów sojuszniczych, by zdecydować o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. "Z wojną na ziemi poradzimy sobie sami" - napisała.

