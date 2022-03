Zobacz wideo Biden ogłasza kolejne sankcje. Koniec z rosyjskim gazem i ropą

Telewizja RT, znana do 2009 pod nazwą Russia Today, została założona przez rosyjski rząd. W reakcji na atak wojsk Władimira Putina na Ukrainę zapadła decyzja o zakazie jej nadawania, podobnie jak agencji informacyjnej Sputnik. Sekretarz ds. Kultury Wielkiej Brytanii Nadine Dorries określiła kanał jako "zanieczyszczającą machinę propagandową". Ma również nadzieję, że nie wróci on na brytyjskie ekrany - podało 3 marca BBC.

- Regulacje dotyczące mediów powinny być oddzielone od geopolityki, kierowanej przez niezależne organy i ekspertów regulacyjnych, zapewniając ochronę różnorodności wiadomości i źródeł informacji - zareagowała na sankcje dotyczące mediów zastępca redaktora naczelnego RT Anna Belkina. Dodała, że wraz z zakazem nadawania "fasada wolnej prasy w Europie się rozpadła".

Nadawca zareagował i złożył skargę do Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu na decyzję krajów członkowskich o zawieszeniu działalności we Wspólnocie, co potwierdził we wtorek 8 marca Ireneusz Kolowca z Trybunał Sprawiedliwości UE.

"Rosyjska telewizja RT (dawniej Russia Today) wniosła do Sądu UE wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji i rozporządzenia Rady UE z 1 marca 2022 r. w sprawie sankcji w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację w Ukrainie, która ograniczała działalność stacji w UE" - podał na Twitterze.

Zakaz nadawania RT. Unia zakręca kurek rosyjskiej propagandy

Sankcje będą obowiązywać, dopóki Rosja nie zakończy agresji na Ukrainę oraz nie zaprzestanie działań dezinformacyjnych i manipulacyjnych wobec Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. - Systematyczne manipulowanie informacjami i dezinformacja ze strony Kremla jest wykorzystywana jako narzędzie operacyjne w ataku na Ukrainę. Stanowi także istotne i bezpośrednie zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego Unii. [...] robimy ważny krok przeciwko operacjom manipulacyjnym Putina i zakręcamy kurek rosyjskich mediów państwowych w UE. Już wcześniej nałożyliśmy sankcje na kierownictwo RT, w tym na redaktora naczelnego, i logiczne jest, że podejmujemy dalsze działania - uzasadnił decyzję o zakazie nadawania RT szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

