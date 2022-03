Wojna w Ukrainie. W Charkowie i okolicy zginęło 170 cywili. Ogromne zniszczenia w centrum miasta [WIDEO]

"Do godziny 18.00 8 marca, w Charkowie i regionie zabito 170 cywilów, z czego pięcioro to dzieci" - napisał we wtorek na Facebooku Serhij Bolwinow, szef departamentu śledczego komendy obwodowej policji w Charkowie. Dodał, że "tylko w ciągu ostatniej doby zginęło 27 cywilów Charkowa". "Nigdy wam tego nie wybaczymy" - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. W Charkowie zginęło co najmniej 170 osób

Dane o cywilnych ofiarach podała prokuratura obwodu charkowskiego. Jak napisano, ogółem od początku rosyjskiej inwazji, w Charkowie i obwodzie charkowskim, Rosjanie zabili co najmniej 170 cywilów. Wśród ofiar są dzieci. Rosjanie bombardują to miasto od początku wojny.

Z tego - drugiego co do wielkości miasta Ukrainy - uciekło około 600 tysięcy osób. Tymczasem według ONZ, w całej Ukrainie od początku wojny zginęło 474 ukraińskich cywilów, w tym 29 dzieci. Jak napisano, liczby te mogą być większe, ponieważ brak jest danych m.in. z oblężonych i bombardowanych przez Rosjan Mariupola, Wołnowachy i Iziumu.

Po kilkudniowych atakach wojsk rosyjskich na Charków, infrastruktura miasta została całkowicie zniszczona. Na nagraniu opublikowanym przez telewizję Al Jazeera widzimy, jak wygląda miasto po bombardowaniu przez okupanta. W centrum Charkowa na ulicach znajduje się mnóstwo szkła z szyb, które wypadły z okien oraz fragmentów budynków, które zostały ostrzelane przez Rosjan.

Charków pod kontrolą Ukraińców

"Charków jest pod pełną kontrolą ukraińskiego wojska" - poinformował szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Cywilnej i Wojskowej Ołeh Synehubow. Według niego, rosyjski agresor nie podejmuje aktywnej ofensywy, z wyjątkiem okazyjnych ostrzałów obrzeży miasta. W mieście nie odnotowano regularnych oddziałów wroga ani grup dywersyjnych i rozpoznawczych. "Poszczególni sabotażyści są szybko identyfikowani i eliminowani" - zaznaczył na Telegramie Ołeh Synehubow.

Uchodźczynie z Ukrainy: Charków był pięknym miastem. Odbudujemy go i wrócimy do domu

