Prymas Polski ostro o słowach Cyryla: Taka interpretacja wojny jest niedopuszczalna

W programie ''Sedno sprawy'' w Radiu Plus, prymas Polski Wojciech Polak odniósł się do działań Kościoła w związku z ogromną liczbą uchodźców z Ukrainy.

REKLAMA

Zobacz wideo Odessa. Ukraińcy budują zapory, by powstrzymać Rosjan. "Nawet jeśli Odessa upadnie, upadnie z nią cała Rosja"

- Pierwszym (na linii pomocy - red.) jest Caritas. Już w początkach wojny zostało ustalone, że Caritas będzie to koordynować na terenie kraju, dlatego ten bezpośredni kontakt i też składka zbierana w niedzielę 27 lutego i w trakcie Środy Popielcowej. Ze wzruszeniem dziękuję za tę hojność - powiedział.

Prymas podkreślił, że zebrane pieniądze zobowiązują archidiecezje do coraz odważniejszych działań.

Zybertowicz o "zagubionym duchowo" Zachodzie i ultimatum dla Putina

- Tysiące inicjatyw widzimy w każdej diecezji. Proboszczowie współpracują z wiernymi i samorządowcami (…) Jesteśmy w środku tego konfliktu, towarzyszymy uchodźcom, przyjmujemy ich, widzimy rozmiar tego dramatu. Widzimy wręcz ludobójstwo ze strony rosyjskich żołnierzy - mówił.

Wojciech Polak dodał, że dla Kościoła bardzo ważne jest, aby te wszystkie emocje przekuć w konkretną pomoc.

- To już się różnymi etapami dzieje, dzieci idą do szkół, kobiety znajdują pracę. Nie do przecenia jest to, co będzie na gruncie całego kraju. Żeby ta specustawa przygotowana przez rząd miała systemowe założenia, żeby to było długofalowe działanie. Będziemy się w nie włączać, pomagać jak potrafimy, ale musimy pamiętać, że pierwszym odpowiedzialnym są struktury państwa - podkreślił prymas.

Rosja ostrzelała placówki dyplomatyczne. "Złamanie konwencji wiedeńskich"

Cyryl: Działania Putina są jedynym słusznym wyborem

Gość programu "Sedno Sprawy" został zapytany o patriarchę Cyryla, który w ostatnim czasie poparł agresję rosyjskich wojsk w Ukrainie.

- To słowa, które przyjmuję z wielkim bólem. Nie tylko ranią ludność Ukrainy. Taka interpretacja wojny jest po prostu interpretacja niedopuszczalną - podsumował prymas Polski.

Patriarcha Rosji Cyryl I: Wszystko przez "parady gejów"

Patriarcha Cyryl znany jest ze swojego popierania Władimira Putina. W ostatnią niedzielę odprawił on mszę w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Podczas nabożeństwa wygłosił kazanie, w którym odniósł się do wojny w Ukrainie.

Zdaniem Cyryla, wojna toczy się z powodu represji i eksterminacji ludzi w Donbasie. Za "ludobójstwem" ma stać Zachód, a represje mają być spowodowane tym, że mieszkańcy Donbasu nie organizują "parad gejowskich".

Rosyjski Patriarcha zaznaczył, że działania Putina są ''jedynym słusznym wyborem''.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.