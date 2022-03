Zobacz wideo Boris Johnson o nowych sankcjach nałożonych na Rosję i Białoruś

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał we wtorek 8 marca w Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu. - Zwracam się do wszystkich obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz wszystkich mieszkańców tego kraju tak wielkiej historii. Zwracam się do was jako obywatel i prezydent również wielkiego kraju, pokazującego tak wielki i poważny wysiłek. Chciałbym wam opowiedzieć o 13 dniach wojny. Wojny, którą nie my zaczęliśmy i nie my chcieliśmy. Jednakże my tę wojnę musimy prowadzić - mówił we wtorek 8 marca Zełenski.

Wołodymyr Zełenski w brytyjskim parlamencie: Nie chcemy tracić tego, co nasze: naszego kraju

- Nie chcemy tracić tego, co mamy, tego, co jest nasze: naszego kraju Ukrainy. Tak samo jak wy niegdyś nie chcieliście utracić swego, kiedy naziści rozpętali wojnę przeciwko wam, a wy musieliście walczyć o Wielką Brytanię. [24 lutego - red.] o 4 rano zostaliśmy zaatakowany przez ostrzał rakietowy. Tak, że my, dzieci, żywi ludzie, cała Ukraina, się obudziliśmy - mówił, podkreślając, że od tego dnia Ukraina nie śpi, a wszyscy stali się jedną wielką armią. - 2. dnia walczyliśmy na ziemi, na niebie, na morzu. Nasi bohaterscy pogranicznicy na Wyspie Żmijowej zrobili wszystko, aby [wysłać - red.] wroga tam, gdzie jego miejsce. Gdy rosyjski okręt zażądał od nich, aby rzucili broń, odpowiedzieli mu tak mocno, jak w parlamencie nie wypada powiedzieć. I poczuliśmy tę siłę. Wielką siłę naszego narodu, który do końca gnać będzie okupanta - podkreślał Zełenski.

- 6. dnia wojny rosyjskie rakiety spadły na Babi Jar, gdzie naziści wymordowali 100 tys. ludzi. Rosja zabiła tych ludzi po raz drugi. 8. dnia zobaczyliśmy, że niszczą nawet cerkwie. Dnia 10. my Ukraińcy zaczęliśmy protestować w okupowanych miejscach. Dnia 11., gdy otwarcie bombardowano osiedla, niszczono szpitale onkologiczne, zrozumieliśmy, że jesteśmy bohaterami. Wszyscy. 12. dnia, gdy straty armii rosyjskiej przekroczyły 10 tys. zabitych, w tym rachunku pojawił się generał. To dało nam pewność, że za te zbrodnie będzie odpowiedzialność. Albo przed trybunałem międzynarodowym, albo przed ukraińską bronią - mówił.

Johnson rozmawiał z Zełenskim "o potrzebach ukraińskich sił zbrojnych"

Wojna w Ukrainie. Boris Johnson do Grupy Wyszehradzkiej: Wasze kraje są na pierwszej linii tego kryzysu

- Jesteście na pierwszej linii kryzysu - powiedział we wtorek 8 marca premier Wielkiej Brytanii szefom rządów Grupy Wyszehradzkiej przed spotkaniem dotyczącym Ukrainy. Boris Johnson zapewnił, że Polska, Węgry, Czechy i Słowacja mogą liczyć na wsparcie Londynu. - Wasze kraje są na pierwszej linii tego kryzysu. Już teraz mierzycie się z ryzykiem dużego kryzysu humanitarnego, efektem exodusu uchodźców. Zjednoczone Królestwo jest gotowe, by pomóc wam tak, jak możemy - dodał.

Po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim Boris Johnson zapewnił, że Wielka Brytania może zwiększyć wsparcie wojskowe dla Polski, jeśli ta będzie tego potrzebować. Premier Wielkiej Brytanii podziękował także Polakom "za życzliwość wobec Ukraińców w tym strasznym czasie". Według komunikatu Downing Street szef brytyjskiego rządu powtórzył też, że ceną za "barbarzyńskie działania Putina" muszą być druzgocące sankcje.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

