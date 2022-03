Szef CIA o Putinie: Dusi się w kombinacji żalu i ambicji. 'Zdeterminowany, aby kontrolować Ukrainę'

William Burns ocenił, że Ukrainę czeka teraz "kilka paskudnych tygodni". Podkreślił także, że prezydent Rosji na podstawie swoich przekonań założył, że wojna w Ukrainie będzie miała dla niego korzystny wynik.

Szef CIA o Władimirze Putinie: Od wielu lat dusi się w łatwopalnej kombinacji żalu i ambicji

Zgodnie z pierwszym przekonaniem Putina, które przedstawił we wtorek w amerykański Kongresie szef CIA, Ukraina miała być słaba militarnie, przez co łatwa do pokonania. Po drugie prezydent Rosji miał uważać, że Europejczycy, zwłaszcza Francuzi i Niemcy, są rozkojarzeni i boją się ryzyka.

- Po trzecie wierzył, że jest odporny na sankcje, stworzył swoją gospodarkę i wielką wojenną skrzynię rezerw walutowych. I po czwarte, był przekonany, że zmodernizował swoją armię i, że jest ona w stanie odnieść szybkie, decydujące zwycięstwo, przy minimalnych kosztach - powiedział Burns. - Pod każdym względem udowodniono, że się myli - dodał. Szef CIA podkreślił, że Putin "od wielu lat dusi się w łatwopalnej kombinacji żalu i ambicji" i jest "zdeterminowany, aby zdominować i kontrolować Ukrainę".

Zdaniem Williama Burnsa, zainstalowanie marionetkowego rządu na Ukrainie, jest mało prawdopodobne ze względu na sprzeciw narodu ukraińskiego. Ocenił, że "Ukraińcy będą nadal stawiać opór zaciekle i skutecznie". - Prawdopodobnie [Putin - red.] podwoi wysiłki i spróbuje zmiażdżyć ukraińskie wojsko, nie zważając na ofiary cywilne - dodał szef CIA.

