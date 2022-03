Wojna w Ukrainie. Agent FSB: Rosja nie ma możliwości odniesienia zwycięstwa, jest tylko porażka

Zobacz wideo Mieszkańcy Irpienia w Ukrainie uciekają ze swoich domów. „Bez przerwy strzelają. Nie ma wody, nie ma elektryczności"

Rosyjski działacz na rzecz praw człowieka Władimir Oseczkin opublikował dokument na stronie (gulagu.net) zrzeszającej ludzi, którzy walczą z korupcją i torturom w ich kraju. Jak podaje agent, FSB jest obwiniana za niepowodzenie inwazji, choć służby nie otrzymały żadnej informacji o tym, że inwazja faktycznie nastąpi. Mieli jedynie otrzymać polecenie oceny skutków zachodnich sankcji w ramach hipotetycznych ćwiczeń.

Kreml wciąż utrzymuje, że podczas "operacji wojskowej" poległo 498 rosyjskich żołnierzy. Autor dokumentu podaje, że nikt w rządzie nie zna oficjalnych danych, ponieważ utracono "kontakt z głównymi oddziałami". Jak przytacza OSW, Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że od 24 lutego do 8 marca Rosja straciła ponad 12 tys. żołnierzy (zabici, ranni, wzięci do niewoli), a także 303 czołgi, 1036 bojowych wozów opancerzonych, 120 systemów artyleryjskich, 56 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 27 systemów obrony przeciwlotniczej, 48 samolotów, 80 śmigłowców, 474 pojazdy kołowe, 3 jednostki pływające.

Agent FSB: Rosja nie ma możliwości odniesienia zwycięstwa, jest tylko porażka

Nawet gdyby Rosjanom udał się zamach na prezydenta Zełenskiego, Putin nie mógłby liczyć na zajęcie Ukrainy. "Nawet przy minimalnym oporze ze strony Ukraińców potrzebowalibyśmy ponad 500 tys. ludzi, nie licząc pracowników zaopatrzenia i logistyki" - wskazuje autor dokumentu.

"Musisz napisać analizę w taki sposób, by Rosja zwyciężyła. W przeciwnym razie zostaniesz oskarżony o to, że nie wykonałeś dobrej roboty. Nagle to się dzieje i wszystko sprowadza się do twojej całkowicie pozbawionej podstaw analizy" - pisze autor dokumentu, której treść opublikował brytyjski "The Times". "Działamy intuicyjnie, pod wpływem emocji, nasza stawka będzie musiała być coraz wyższa w nadziei, że nagle coś nam się uda. [...] Rosja nie ma wyjścia. Nie ma możliwości odniesienia zwycięstwa, jest tylko porażka" - kontynuuje.

Wojna w Ukrainie. Agent FSB: Rosja upadnie jak nazistowskie Niemcy

Według agenta Federalnych Służb Bezpieczeństwa, analitycy wyznaczyli termin końca wojny na czerwiec, co wymusi upadająca gospodarka Rosjan. Nie wykluczają także konfliktu międzynarodowego. Biorą pod uwagę scenariusz, że "jakiś piep...y doradca przekona przywódców", aby wysłali ultimatum do Zachodu - albo walka, albo zniesienie sankcji.

"A co, jeśli Zachód odmówi? W takim przypadku nie wykluczam, że zostaniemy wciągnięci w prawdziwy konflikt międzynarodowy tak jak Hitler w 1939 roku. Nasza pozycja jest taka jak Niemiec w latach 1943-44, ale dla nas to jest pozycja wyjściowa" - pisze.

Wojna w Ukrainie. Przywódca Chin nie potępił rosyjskiej agresji

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc