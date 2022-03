Ukraiński żołnierz w nietypowych okolicznościach oświadczył się ukochanej [WIDEO]

Zobacz wideo Prezydent Ukrainy nie opuszcza Kijowa. "Spadł śnieg..."

Mieszkańcy Ukrainy zostali zmuszeni do natychmiastowego dostosowania się do wojennej rzeczywistości. Jak się okazuje, w tym całym okrucieństwie, znajdują miejsce na miłość. Ukraiński portal Nexta opublikował za pośrednictwem Twittera nagranie, na którym żołnierz w nietypowy sposób oświadczył się swojej ukochanej. "Żeby zrozumieć to wideo, musicie obejrzeć do końca" - czytamy w opisie filmiku.

Ukraiński żołnierz w nietypowych okolicznościach oświadczył się ukochanej

Na nagraniu żołnierze ukraińskiej armii zainscenizowali rutynową kontrolę drogową. Na ich prośbę pasażerowie wysiedli z auta i stanęli do niego przodem. Jeden z wojskowych podszedł do kobiety. Gdy ta się odwróciła, on przed nią klęczał, z pierścionkiem zaręczynowym i bukietem kwiatów. Odpowiedź była oczywista. Ukochana przyjęła oświadczyny, co spotkało się z dużym entuzjazmem.

"Jeśli obywatele jakiegokolwiek narodu robią coś takiego w środku wojny, możesz być pewien, że ich wola triumfu jest większa niż jakiekolwiek zło, które może wyrządzić wróg. Do nich należy zwycięstwo, Chwała Ukrainie" - komentuje jeden z internautów.

Trwa ewakuacja cywilów z ukraińskich miast

W poniedziałek 7 marca Rosja zbombardowała dzielnicę mieszkaniową w Sumach na północnym wschodzie Ukrainy. Zginęło 21 osób, w tym dwoje dzieci. Od wtorku w Sumach obowiązuje zawieszenie broni - walki przerwano, by ustanowić korytarze humanitarne i pozwolić na ewakuację cywilów z miasta.

Zawieszenie broni w tym samym celu ogłoszono również dla Charkowa, Czernihowa i Mariupola. Ukraińcy donoszą jednak o ponownym łamaniu porozumienia przez stronę rosyjską w Mariupolu. Siły rosyjskie rozpoczęły ostrzał korytarza humanitarnego.

Tymczasem do Kijowa ze wschodu zbliżają się dziesiątki rosyjskich czołgów T-72 i pojazdów bojowych BMP-2. Znajdują się 9 km na wschód od granic miasta - informuje obecny na miejscu dziennikarz Julian Ropcke z "Bilda".



