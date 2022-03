Armia ukraińska od 13 dni broni się i niszczy rosyjskich okupantów, ale nie jest w stanie zabezpieczyć nieba nad Ukrainą - podkreślił Zełenski. Jak mówił, Rosja ma do dyspozycji setki rakiet i samolotów wojskowych, którymi zabija ukraińskich cywilów.

Wołodymyr Zełenski zaapelował we wtorkowym przemówieniu do Zachodu o pomoc w postaci samolotów wojskowych i obrony przeciwlotniczej. Zaznaczył, że jeśli to nie nastąpi, to Zachód będzie współodpowiedzialny za śmierć Ukraińców.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że już od 13 dni Ukraina słyszy obietnice, że już niebawem otrzyma niezbędną pomoc w przestrzeni powietrznej. Jak dodał, winę za śmierć Ukraińców od bomb i w zablokowanych miastach, bezsprzecznie ponoszą Rosjanie, ale odpowiedzialność spoczywa też na tych, którzy już od 13 dni nie mogą podjąć jednoznacznie niezbędnej decyzji.

- Jeśli świat stanie na uboczu, zatraci się. Na zawsze. Ponieważ istnieją wartości bezwarunkowe. Te same dla wszystkich. Przede wszystkim jest to życie. Prawo do życia dla każdego. Właśnie o to walczymy w Ukrainie. Bardzo zaciekle razem z naszym wojskiem. Właśnie tego chcą nas pozbawić ci słabi najeźdźcy. Właśnie to musi chronić cały świat - podsumował.

W poniedziałek Rosja zbombardowała dzielnicę mieszkaniową w Sumach na północnym-wschodzie Ukrainy. Zginęło 21 osób, w tym dwoje dzieci. Od wtorku w Sumach obowiązuje zawieszenie broni - walki przerwano, by ustanowić korytarze humanitarne i pozwolić na ewakuację cywilów z miasta.

Zawieszenie broni w tym samym celu ogłoszono również dla Charkowa, Czernihowa i Mariupola. Ukraińcy donoszą jednak o ponownym łamaniu porozumienia przez stronę rosyjską w Mariupolu. Siły rosyjskie rozpoczęły ostrzał korytarza humanitarnego.

Tymczasem do Kijowa ze wschodu zbliżają się dziesiątki rosyjskich czołgów T-72 i pojazdów bojowych BMP-2. Znajdują się 9 km na wschód od granic miasta - informuje obecny na miejscu dziennikarz Julian Ropcke z "Bilda".

