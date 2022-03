Rosyjscy oficerowie na celowniku. Dwóch generałów i pułkowników już zginęło

Standardowo oficerowie wyżej rangi, dowódcy brygad czy dywizji, szefowie sztabów, powinni trzymać się daleko od zagrożenia. Ich zadaniem jest we względnym spokoju zarządzać za pośrednictwem systemów łączności i nie wystawiać się na ryzyko. Są zbyt cenni.

Lista strat

Pomimo tego w ostatnich dniach z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzono śmierć już dwóch rosyjskich generałów. Pierwszy zginął generał-major Andriej Suchowiecki, prawdopodobnie 28 lutego w rejonie Mariupola na południu Ukrainy. Rzekomo zastrzelony przez ukraińskiego snajpera z dużej odległości, choć to akurat niepotwierdzone informacje ze strony Ukrainy. O samej śmierci generała napisały nawet rosyjskie media. Oficer był zastępcą dowódcy 41. Armii Ogólnowojskowej.

Po nieco ponad tygodniu dokładniej siódmego marca miał zginąć kolejny generał-major z tej samej armii, Witalij Gerasimow (niespokrewniony z szefem Sztabu Generalnego Rosji, Walerym Gerasimowem). Ten w rejonie Charkowa, prawdopodobnie podczas lokalnego ukraińskiego kontrataku na południowy-wschód od miasta, w Czuhujiowie. W momencie śmierci miał pełnić obowiązki zastępcy dowódcy 41. Armii i jej szefa sztabu.

Nie zostało to na razie potwierdzone przez rosyjskie media, jednak na dowód są nagrania umieszczone w sieci przez Ukraińców. Ci twierdzą, że zarejestrowali rozmowę oficera FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa) przypisanego do 41. Armii, który zadzwonił z raportem do swojego przełożonego w Rosji. Rozmawiali przez zwykły telefon komórkowy zarejestrowany w ukraińskiej sieci, ponieważ rosyjska szyfrowana łączność specjalna nie działa i nie da się normalnie komunikować. Dzięki temu Ukraińcy mieli wszystko nagrać. Oficer FSB donosił przełożonemu o śmierci Gerasimowa i wielu innych rannych. Dodawał też, że sytuacja jest trudna. W autentyczność nagrania wierzy między innymi Christo Grozew, członek grupy śledczej Bellingcat, który od lat śledzi aktywność rosyjskich służb w Europie.

Dodatkowo w Ukrainie miało zginąć dwóch pułkowników z wojsk powietrznodesantowych (WDW). Teoretycznie elity rosyjskiej armii, która obecnie jest wykorzystywana jako zwykłe wojska zmechanizowane i ponosi ciężkie straty w swoich lekko opancerzonych pojazdach, skonstruowanych głównie z myślą o transporcie lotniczym. Jako pierwszy miał zginąć Konstantyn Ziżewski, dowódca 247. Pułku Powietrznodesantowego, a później podpułkownik Denis Glebow, zastępca dowódcy 11. Brygady Powietrznoszturmowej. Śmierć obu została potwierdzona przez lokalne rosyjskie media, informujące o ich pogrzebach. Nie wiadomo gdzie i w jakich okolicznościach zginęli. Siły WDW działają na wielu kierunkach.

Dodatkowo od końca lutego Ukraińcy twierdzą, że zabili czeczeńskiego generała Mogomieda Tuszajewa. Miał dowodzić oddziałami wysłanymi do wsparcia rosyjskiego ataku w rejonie Kijowa i podobno został zabity w pierwszym kontakcie z ukraińskim wojskiem w rejonie lotniska Gostomel na północny-zachód od Kijowa. Ramzan Kadyrow, namiestnik Czeczenii z nadania Kremla, który kilka dni wcześniej pompatycznie żegnał Tuszajewa wyruszającego z Groznego, zaprzeczył informacjom o śmierci towarzysza.

Ratowanie sytuacji za cenę ryzyka

Na przyczyny śmierci rosyjskich wysokich rangą oficerów może wskazywać okoliczność ujawnienia śmierci generała Gerasimowa. Dokładniej fakt nagrania rozmowy oficerów FSB i wypowiadane o nich słowa na temat problemów z łącznością. Od początku wojny jest ewidentne, że cały rosyjski system dowodzenia i łączności jest niewydolny. Do tego stopnia, że cywilni radioamatorzy są w stanie nagrywać nieszyfrowaną łączność pomiędzy pododdziałami, co jest czymś nadzwyczajnym, ponieważ w teorii współczesne wojska powinny się posługiwać tylko łącznością szyfrowaną. Jej utrzymanie i używanie wymaga jednak lepszego wyszkolenia, dyscypliny oraz odpowiedniego sprzętu. Rosjanom tego jednak najwyraźniej brakuje, a przy zabitych, albo w porzuconych pojazdach, notorycznie są znajdowane zwykłe cywilne krótkofalówki.

W sytuacji, kiedy łączność szwankuje, morale jest niskie, a ataki powszechnie grzęzną i nie postępują zgodnie z planami, wysocy rangą oficerowie mogą być skłonni do opuszczania bezpiecznych tyłów i ruszania w pobliże rejonu walk. Tak, aby móc osobiście rozwiązywać problemy na miejscu i swoim autorytetem dopingować podwładnych. Zwłaszcza że po fakcie mogą być obwiniani za niepowodzenia na swoim odcinku.

Jak jednak pokazują przykłady zabitych generałów i pułkowników, to wystawianie się na istotne ryzyko. Śmierć tak wysokich rangą wojskowych jest natomiast problemem dla wojska na polu bitwy, większym niż śmierć nawet dziesiątek szeregowych. Wprowadza dodatkowy chaos, dezorganizację i odbija się szerzej na morale. Szybkie zastępowanie takich osób nie jest możliwe, ponieważ pełnienie określonych funkcji wymaga lat doświadczenia oraz nauki.

Śmierć wymienionych oficerów oczywiście nie doprowadzi do jakiegoś załamania rosyjskiej inwazji, czy nawet do załamania działań podległych im oddziałów, ale w dalszym stopniu je zdezorganizuje. Jest też dowodem na systemowe problemy trapiące rosyjskie wojsko próbujące pokonać Ukrainę.