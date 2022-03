Rosjanki dzwonią na ukraińską infolinię. "Czy tu się dzwoni, żeby sprawdzić, czy ktoś żyje?"

Jak podaje CNN, pozbawione kontaktu z mężami czy synami Rosjanki próbują dowiedzieć się na ukraińskiej infolinii, czy wśród żołnierzy wysłanych na wojnę są także ich bliscy. Numer telefonu aktywny jest od 24 lutego. Od tego momentu na infolinię wykonano ponad sześć tysięcy połączeń z Rosji, a w niektórych przypadkach także spoza Europy.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie dzwonią na ukraińską infolinię. "Przepraszam! To nie jest nasza wina"

W rozmowie z CNN koordynatorka infolinii wspomina, że niektóre Rosjanki płakały i prosiły je o wybaczenie, a także o wybaczenie dla swoich bliskich, bo to nie jest "ich wojna". Do jednej z takich rozmów udało się dotrzeć dziennikarzom.

Kobieta: Czy tu się dzwoni, żeby sprawdzić, czy ktoś żyje?

Operator: Tak. Może pani podać mi dane osoby.

W tle słychać płacz kobiety, która podaje dane mężczyzny.

Operator: Kiedy straciłaś z nim kontakt?

Kobieta: Dawno temu.

Operator: Jak to dawno temu? Miesiąc, dwa?

Kobieta: Więcej niż dwa miesiące.

Tutaj padają kolejne dane osobowe. Następnie kobieta zaczyna zadawać pytania operatorowi.

Kobieta: Czy pan jest z Ukrainy?

Operator: Tak, jestem z Ukrainy.

Kobieta: Przepraszam! To nie jest nasza wina... Boimy się i nich, oni tego nie wybrali!

Jedno z połączeń zostało wykonane ze Stanów Zjednoczonych. Mieszkaniec Wirginii powiedział dziennikarzom CNN, że próbował dowiedzieć się czegoś o swoim kuzynie. Mężczyzna, który poprosił o anonimowość, znalazł zdjęcie z dowodu osobistego swojego bliskiego na internetowej platformie "Find Your Missing", na której pojawiają się dane schwytanych, rannych lub zabitych żołnierzy z Rosji wysłanych na wojnę w Ukrainie.

- Wszystkie znaki wskazują na to, że najprawdopodobniej zginął w akcji, ale wciąż staramy się ustalić, gdzie można znaleźć jego ciało. (...) Rodzina z Rosji stara się, aby nikt się z nią nie kontaktował z zagranicy, ponieważ tam wszyscy są przerażeni. Wszyscy boją się rozmawiać, boją się, że organy ścigania będą ich śledzić - dodał anonimowo mieszkaniec USA.

Twórcy infolinii przyznają, że jej utworzenie ma na celu nakłonienie Rosjan do sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie. Dzięki niej udało się jednak połączyć wiele rodzin, które dowiedziały się o losie swoich bliskich, którzy zginęli na wojnie lub zostali wzięci do niewoli.- Zaprosiliśmy ich, aby przyjechali na Ukrainę i spotkali się ze swoimi synami, ale jak dotąd żaden z nich nie zdecydował się na to - powiedział w rozmowie jeden z pracowników infolinii.

