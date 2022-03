Sekretarz stanu USA: Rosja staje się pariasem. Putin zniszczył 30 lat współpracy, Rosjanie za to płacą

Antony Blinken na początku przemowy powiedział, że NATO i amerykański wywiad od miesięcy wiedział o możliwość ataku Rosji na Ukrainę, ale nie zakładał łagodniejszy scenariusz. - Świat musi bronić suwerenności Ukrainy, która chce być wolna i demokratyczna, który ma prawo wybierać swoją przyszłość - mówił we wtorek sekretarz stanu USA.

Antony Blinken mówił o uchodźcach. Nawoływał Rosję do przestrzegania korytarzy humanitarnych

Blinken przytoczył szacunkowe liczby dotyczące uchodźców i przesiedlonych Ukraińców. Na dziś ponad milion 700 tys. osób zostało zmuszonych do ucieczki z kraju, a ponad 800 tys. osób zostało przesiedlonych na terenie Ukrainy. - Uciec próbuje o wiele więcej ludzi, ale nie mogą, ze względu na rosyjskie oblężenie i ostrzeliwanie wcześniej uzgodnionych korytarzy humanitarnych. Wzywamy Rosję do tego, aby pozwoliła na udzielenie pomocy osobom odciętym od żywności, wody pitnej i leków - zaapaleował.

- Prezydent Joe Biden poprosił kongres o dodatkowe 10 miliardów na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Będziemy bronić każdego cala terytorium NATO naszymi wspólnymi siłami. Nasze zobowiązanie do artykułu 5. jest nienaruszalne. Atak na jednego z nas byłby atakiem na nas wszystkich. Prezydent rozkazał rozmieszczenie dodatkowych 7 tys. amerykańskich żołnierzy w Europie i przesunięcia sił na wschodnią flankę NATO. Rozmieściliśmy myśliwce F-35 w tym regionie. Zwiększamy też misję patrolowania przestrzeni powietrznej. Pomagamy też krajom nadbałtyckim w zapewnieniu bezpieczeństwa cyberprzestrzennego i energetycznego - podkreślał Antony Blinken.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że to "wojna Putina". Trwają rozmowy o embargo na import ropy naftowej z Rosji

Antony Blinken mówił również o blokowaniu przez władze dostępu Rosjan do prawdziwych informacji, ale przede wszystkim zaznaczył, że Władimir Putin zniszczył coś, co było budowane od upadku Związku Sowieckiego. - Wiele osób w Rosji nie ma nawet pojęcia, co robi w tej chwili ich rząd w Ukrainie. Rosyjskie władze uderzają w dziennikarzy i zalewają internet dezinformacją na własnym podwórku i na całym świecie. Mieszkańcy Rosji w większości myślą, że ich wojska wyzwalają Ukrainę, a nie niszczą ją. Z Rosji wycofały się już wielkie przedsiębiorstwa, na kraj nakładane są sankcje. Władimir Putin sprawia, że Rosja staje się pariasem, niszcząc 30 lat współpracy i wzajemnych relacji. Rosjanie już w swoim życiu odczuwają jego decyzję o wojnie. Nie jest to wojna Rosji, wyzwoleńcza, czy cokolwiek podobnego. To jest wojna Putina, aby rzucić na kolana suwerenny, demokratyczny kraj - powiedział sekretarz stanu USA.

Polityk został zapytany o embargo na ropę naftową importowaną z Rosji. Sekretarz zdradził, że Joe Biden prowadzi już na ten temat rozmowy z prezydentem Francji, premierem Wielkiej Brytanii i kanclerzem Niemiec. - Myślimy o sposobie dywersyfikacji dostaw, aby był on spójny - zaznaczył Amerykanin.

