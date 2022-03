Każdego dnia do Polski docierają dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy. W niedzielę Straż Graniczna poinformowała, że do naszego kraju dotarło już ponad milion osób. Wśród nich znalazła się Ala Pilipienko, emerytka uciekająca z Kijowa.

Emerytowana Ukrainka Ala Pilipienko o swoim życiu: "Znów uciekam"

Ala Pilipienko przekroczyła granicę w Hrebennem (woj. lubelskie). Stamtąd m.in. straż pożarna przewoziła uchodźców do punktu recepcyjnego w szkole podstawowej w Lubyczy Królewskiej. Na przyjezdnych czekały gorące napoje, słodycze i posiłki. W jednym z namiotów reporter trafił na Alę Piliplienko, która znów została zmuszona do ucieczki z Ukrainy.

- Drugi raz uciekam ze swojego kraju. Pierwszy raz musiałam wyjechać z Prypeci, kiedy była awaria czarnobylska. Potem wróciłam do Kijowa i teraz znów uciekam - powiedziała Pilipienko cytowana przez TVN 24. Zanim trafiła na granicę ukraińsko-polską, z Kijowa przedostała się do Lwowa. - We Lwowie było po prostu strasznie. Poczekalnie zamknięte, toalety i kasy nie pracują - relacjonowała.

Pilipienko - podobnie jak wielu innych Ukraińców - dodała, że jest bardzo wdzięczna Polakom za okazaną pomoc. Do rozmowy włączyła się Ola, obywatelka Ukrainy, która uciekła z kraju z nastoletnią córką. W Kijowie miała dobrze prosperujący biznes, ale wojna wszystko zaprzepaściła. - Wszystko się waliło. Kijów to duże piękne miasto, europejskie miasto - mówiła. Reporterom pokazała zdjęcia zniszczonych domów i pożarów wywołanych przez rosyjskie bomby.

