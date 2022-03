Polskie myśliwce dla Ukrainy? Minister obrony Wielkiej Brytanii: Poprzemy Polskę, ale ostrzegamy

- Będę wspierał Polaków, niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonają - powiedział we wtorek Ben Wallace w rozmowie ze stacją Sky News. Wyjaśnił, że Wielka Brytania nie może zaoferować samolotów, z których mogliby korzystać Ukraińcy.

- Będziemy chronić Polskę, pomożemy im we wszystkim - powiedział. - Polska zrozumie, że wybory, których dokonuje, nie tylko bezpośrednio pomogą Ukrainie, co jest dobre, ale mogą też doprowadzić ją na bezpośrednią linię ognia z krajów takich jak Rosja czy Białoruś - ostrzegł.

Wallace wyjaśnił również, że w środę przedłoży brytyjskiemu parlamentowi oświadczenie, w którym określi, jaką dalszą pomoc zapewni Wielka Brytania, a także, do jakich środków rząd brytyjski nakłoni inne kraje. Londyn dostarczył już Ukrainie broń defensywną oraz inną pomoc wojskową i humanitarną - zauważa Agencja Reutera.

Sekretarz obrony USA Antony Blinken powiedział w poniedziałek, że Stany Zjednoczone dają krajom NATO "zielone światło", jeśli zdecydują się przekazać myśliwce dla Ukrainy. Prezydent Polski Andrzej Duda, komentując słowa Blinkena stwierdził, że "polskie MiG-i-29 są polskimi MiG-ami-29 i nic się w tej sprawie nie zmienia".

W rozmowie w RMF FM decyzję o wysłaniu MiG-ów komentował we wtorek również Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Prezydencki minister zauważył, że był to pomysł szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella.

- Ogłosił ni stąd, ni zowąd, że państwa Europy Środkowowschodniej są gotowe przekazać stare myśliwce Ukrainie. Oceniam bardzo negatywnie tę wypowiedź, polityk, który sprawuje tak ważną funkcję, powinien być zawsze odpowiedzialny za swoje słowa, a nie kierować się mentalnością twitta. Wykalkulował sobie pewną rzecz, ogłosił, po czym się z niej wycofał

Jak powiedział Kumoch, "Polska od samego początku robiła wszystko, co może dla Ukrainy i Polska do samego końca będzie robić to, co może zrobić. Dopóki konflikt trwa, Polska stoi przy Ukrainie". - Polska nie bierze udziału w samej wojnie, ale nie jest bezstronna - wiemy, kto jest agresorem, kto jest ofiarą - komentował prezydencki minister. Jak zaznaczył, decyzja tego typu jest podejmowana poza Polską, bo to decyzja NATO. - Polska jest za tym, żeby Ukrainie pomagać, ale decyzje sojusznicze wymagają zgody sojuszniczej - stwierdził.

