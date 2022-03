Siły Lądowe Ukrainy: Na wojnie zginęło 12 tys. rosyjskich żołnierzy. Rosja nie chce zabrać ich ciał

Wtorek 8 marca to 13. dzień wojny w Ukrainie. Krajowe Siły Lądowe tego kraju podały nowe dane o stratach, jakie Rosja poniosła do tej pory na froncie. W walkach zginęło dotychczas 12 tys. rosyjskich żołnierzy. - Rosyjskie władze kategorycznie odmawiają usunięcia z Ukrainy swoich poległych żołnierzy - przekazała wicepremierka Iryna Wereszczuk. MSW Ukrainy podaje, że to pierwsza wojna w historii, w której armia rosyjska odmawia zabierania poległych żołnierzy.

