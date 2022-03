Janukowycz z rosyjską propagandą. Zaapelował "po ojcowsku" do Zełeńskiego. "Powstrzymaj rozlew krwi"

Były prorosyjski prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz przyleciał w poniedziałek po południu z Moskwy do Mińska, jednak późnym wieczorem odleciał z białoruskiej stolicy - informuje "Ukraińska Prawda".

We wtorek rano rosyjskie media opublikowały komunikat Janukowycza. - Chcę zwrócić się do Wołodymyra Zełenskiego w charakterze prezydenckim, a nawet trochę w ojcowskim - powiedział.

- Rozumiem, że masz wielu "doradców", ale twoim obowiązkiem jest powstrzymać rozlew krwi i osiągnąć porozumienie pokojowe. Ukraina, Donbas i Rosja oczekują, że to zrobisz. Naród Ukrainy i twoi partnerzy na Zachodzie będą ci wdzięczni - dodał Janukowycz, nawiązując do zakończonej w poniedziałek trzeciej tury rozmów pokojowych między Ukrainą i Rosją. Nie przyniosły one większych rezultatów.

Ukraina. Zakończyła się trzecia tura rozmów pokojowych

Rosja przygotowuje "operację specjalną" z udziałem Janukowycza?

Jak informowała wcześniej "Ukraińska Prawda" powołując się na źródło w ukraińskim wywiadzie, Kreml przygotowuje się do przeprowadzenia "operacji specjalnej" z udziałem Wiktora Janukowycza, który miałby zostać ogłoszony nowym prezydentem Ukrainy.

Według nieoficjalnych doniesień Moskwa chce, by jej namiestnik "dokończył" kadencję, którą teoretycznie przerwał, uciekając do Rosji w 2014 r. W kolejnym kroku w Ukrainie miałyby zostać przeprowadzone "wybory". To otworzyłoby drogę do przedstawienia nowego, uległego wobec Rosji rządu jako oficjalnych władz kraju. Rosja zakłada, że pod jej wpływem może być zarówno cała Ukraina, jak i jej część.

Co więcej, informatorzy twierdzą, że Wiktor Janukowycz miałby do dyspozycji własną armię stworzoną na bazie oddziałów nieuznawanych pseudorepublik z Ługańska i Doniecka.

Wiktor Janukowycz został zaocznie skazany na 13 lat więzienia za zdradę stanu

Wiktor Janukowycz był prezydentem Ukrainy w latach 2010-2014. Na przełomie 2013 i 2014 r. w Ukrainie odbył się protest przeciw ówczesnej władzy - Euromajdan. Protestujący opowiadali się za integracją z Unią Europejską i sprzeciwiali się polityce prorosyjskiego prezydenta.

W lutym 2014 r. doszło do brutalnych prób stłumienia protestów, co kosztowało życie i zdrowie kilkuset ludzi. Większość osób, które zginęły na Majdanie Niepodległości w Kijowie, zmarło w wyniku ran postrzałowych. Kilka dni później Janukowycz zbiegł do Rosji.

W styczniu 2019 r. Janukowycz został zaocznie skazany na 13 lat więzienia. Do zdrady stanu i pomocy w rosyjskiej agresji ze strony eksprezydenta, zdaniem sądu w Kijowie, doszło w marcu 2014 r, kiedy to Wiktor Janukowycz zwrócił się do Rosji z prośbą o zbrojną interwencję.

