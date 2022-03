Ukraina dzielnie broni się przed rosyjską agresją. W poniedziałek informowaliśmy, że Ukraińcom udało się przechwycić i zniszczyć system obrony przeciwlotniczej wroga. Dzień później ukraińska armia zaatakowała Rosjan z powietrza, za pomocą znanych tureckich dronów bezzałogowych Bayraktar.

REKLAMA

Zobacz wideo Mieszkańcy Irpienia w Ukrainie uciekają ze swoich domów. „Bez przerwy strzelają. Nie ma wody, nie ma elektryczności"

Wojna w Ukrainie. Rosjanie stracili kolejny system obrony przeciwlotniczej

Akcje ukraińskiej armii w ostatnich dniach sprawiły, że o tureckich dronach Bayraktar usłyszał cały świat. Ukraińcy kilka dni temu użyli ich do zniszczenia rosyjskich czołgów. Co ciekawe eksperci przekonują, że te urządzenia powinny być w teorii łatwym celem dla rosyjskiej obrony przeciwlotniczej lub ich samolotów, ale najeźdźcy są wobec nich bezbronni.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Tym razem Ukraińcy pokazali nagranie z ataku przy pomocy drona Bayraktar TB2. Na filmie widać jak turecki sprzęt atakuje kolumnę sił rosyjskich. Zniszczony miał zostać system obrony przeciwlotniczej 9K317 Buk-M2. Ukraińcy jak na razie nie informują, gdzie doszło do tego ataku.

W ostatnią środę Dmytro Żywycki, szef Obwodowej Administracji Państwowej regionu sumskiego w północno-wschodniej Ukrainie, poinformował, że dzięki Bayraktarom zniszczono już 180 jednostek sprzętu wojskowego rosyjskiej armii, a w ciągu ostatnich sześciu dnia ta liczba mogła znacznie wzrosnąć.

Propaganda Putina hospicjum w dziecięcym. Pacjenci i rodzice stali na mrozie

Tureckie drony Bayraktar sieją postrach w rosyjskiej armii. Polska również będzie w nie wyposażona

Bayraktar TB2 ma 6,5 m długości oraz 12 m rozpiętości. Osiąga długotrwałość lotu do 27 godzin. Masa startowa drona to 650 kg, a maksymalna prędkość to około 220 km/h. Udźwig uzbrojenia jest stosunkowo niewielki i wynosi 55 kg, a przy zmniejszonym zapasie paliwa 150 kg. To taktyczny bezzałogowy system powietrzny zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz misji bojowych za pomocą kierowanych pocisków przenoszonych na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami.

Tureckie drony działają na niemal wszystkich frontach wojny w Ukrainie. Polska również będzie je miała w swoim wyposażeniu. W maju 2021 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP 4 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych (BSP) klasy MALE Bayraktar TB2. W skład każdego zestawu wchodzi 6 uzbrojonych dronów Bayraktar TB2. Łącznie polska armia otrzyma 24 BSP.

Pierwszy zestaw bezzałogowców trafi do nas do końca 2022 r. Całość zamówienia zostanie zrealizowana do końca 2024 r. Zamówienie wzbudziło spore kontrowersje, a czym szerzej można przeczytać tutaj.

Zdjęcia, które łamią serce. Do takiego dramatu rodzin doprowadził Putin

****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc