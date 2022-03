Każdego dnia wojny rozpętanej 13 dni temu przez Rosję rosną straty Ukraińców wywołane kolejnymi atakami rosyjskich wojsk. Ukraińscy żołnierze nie dają jednak za wygraną. Każdego dnia docierają informacje o zestrzelonych samolotach, zniszczonych pojazdach, zabitych rosyjskich żołnierzach, ale i stratach w ludności cywilnej Ukrainy. Te dotyczą nie tylko ofiar wśród żołnierzy wroga, ale wliczają też wojskowych przechwyconych przez oddziały Ukrainy.

Ukraina. Żołnierz rosyjski opowiada o dezercji. "Nawet siły zbrojne są przeciw"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dowiedziała się też o przypadkach dezercji w oddziałach rosyjskich wojsk. - Wiele osób ucieka nawet w trasie, nikt nikomu nic nie mówi. Grozi nam 7 lat więzienia i tylko to nas powstrzymuje - przyznał więzień cytowany przez portal "Ukrinform". Przechwycony przez Ukraińców mężczyzna jest technikiem, którego głównym zadaniem było usuwanie wadliwych pojazdów wojskowych z terenów ukraińskich.

Jeniec dodał, że skala dezercji jest ogromna. Dostrzegł ją podczas swoich przejazdów z Krymu w rejon Chersonia i Mikołajowa. Jego zdaniem nawet Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji, której oficerowie są przydzieleni do każdej batalionowo-taktycznej grupy rozpoznania, jest bezsilna. - Po prostu się wycofali. Nie dają konkretnych zadań. Rozmawiają o czymś indywidualnie - relacjonuje postawę rosyjskich oficerów.

Ukraiński "Ukrinform" komentuje, że "im więcej takich refleksji w umysłach najeźdźców, tym bliżej końca wojny, a to zakończy się zwycięstwem Ukrainy". Na razie jednak nie widać niestety końca wojny w Ukrainie, za to nasila się brutalność rosyjskich wojsk, które strzelają do cywilów i uniemożliwiają im - pomimo ustaleń ze stroną ukraińską - ewakuację z terenów objętych kryzysem humanitarnym.

