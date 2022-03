Watykan wyśle dwóch wysłanników do Ukrainy. "Najlepszą bronią w czasie wojny jest modlitwa"

O wysłaniu delegacji do Ukrainy poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Kardynał Konrad Krajewski już w poniedziałek udał się z Lublina na granicę polsko-ukraińską. Na miejscu spotkał się z uchodźcami oraz wolontariuszami.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile jeszcze mogą wytrzymać Ukraińcy? Kowal: To może potrwać kilka tygodni albo dni

We wtorek na Węgry przyjedzie kardynał Michael Czerny, który ma odwiedzić kilka ośrodków recepcyjnych dla osób przybyłych z Ukrainy.

W komunikacie poinformowano, że obaj duchowni finalnie mają dotrzeć na teren Ukrainy. Dodatkowo podkreślono, że "przekażą pomoc i będą reprezentować nie tylko papieża, ale cały lud chrześcijański, który chce wyrazić solidarność z narodem Ukrainy".

Ukraina. Zakończyła się trzecia tura rozmów pokojowych

Kard. Krajewski: Jadę na Ukrainę, żeby być z tymi ludźmi i zawieźć im błogosławieństwo Ojca Świętego

Archidiecezja Lubelska poinformowała na swoim Twitterze, że kard. Krajewski zapewni wsparcie dla Ukrainy. On sam podkreśla, że najlepszą bronią w czasie wojny jest modlitwa.

Kardynał wspomniał również o pomocy Polaków, która jego zdaniem "jest rzeczą niesamowitą dla Europy"

Wojna rozdzieliła matkę i córkę. ITAKA poszukuje 16-letniej dziewczynki

- Do tej pory, kiedy byli uchodźcy, były budowane obozy, natomiast w Polsce uchodźcó przyjmują rodziny. Dzielą się samymi sobą. To się nazywa także jałmużna, bo jałmużna to znaczy: dzielę się tym, co mam i to musi mnie zaboleć. Ci wszyscy ludzie dzielą się tym, co mają najdroższego, nie tylko swoimi zasobami, ale swoim domem, dobrocią, miłością - mówił duchowny. - To jest zupełnie nowa jakość w Europie, której Europa nie zna - przekonywał.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.