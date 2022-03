Wojna w Ukrainie. Jednostka Legii Międzynarodowej już działa. Zgłosiło się ponad 20 tys. ochotników

Kraje Zachodu nie angażują się militarnie w wojnę w Ukrainie. Podjęcie takiego działania byłoby bardzo ryzykowne i niewykluczone, iż wobec ostrzeżeń wysyłanych przez Rosję, tak krok mógłby doprowadzić nawet do III wojny światowej. To nie oznacza jednak, iż Ukraińcy zostali sami.

Wojna w Ukrainie. Utworzono specjalną Legię Międzynarodową dla ochotników

W poniedziałek, w ramach Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, została utworzona jednostka specjalna Legii Międzynarodowej. Służba poinformowała o tym fakcie na swoim profilu na Facebooku, a do jej szeregów zgłosiło się ponad 20 tys. ochotników. "Są to głównie doświadczeni żołnierze, którzy brali udział w wielu kampaniach pokojowych w różnych częściach świata" - podkreśliła ukraińska służba wywiadu wojskowego.

– Mobilizacja wolnych ludzi świata jest po prostu imponująca. Dziś jadą do nas doświadczeni weterani i ochotnicy z 52 krajów świata. To jest ich pragnienie - nie zatrudniliśmy ich, nie motywujemy ich w żaden sposób. To jest ich chęć walki po stronie dobra – powiedział w minioną niedzielę minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

W ostatni weekend portal Onet informował, że wśród ochotników, którzy zgłosili się do jeszcze nieuruchomionej Legii, byli również Polacy. Miało ich być niespełna 30., ale po uruchomieniu jednostki przez Ukrainę, liczba ta może wzrastać. Z dostępnych danych wynika, że aż 3 tys. Amerykanów i 2 tys. Gruzinów wesprze Ukraińców w walce z Rosjanami.

Jak zgłosić się do Legii Międzynarodowej?

W sobotę Ukraina uruchomiła stronę internetową z informacjami dla obcokrajowców, którzy chcą wstąpić do Legionu Międzynarodowego, by pomóc odeprzeć rosyjską inwazję. Twórcy witryny fightforua.org doradzają, by najpierw skontaktować się z ambasadą Ukrainy w swoim kraju, żeby ustalić jakie dokumenty i sprzęt są potrzebne lub zalecane. Ambasada Ukrainy w Polsce znajduje się w Warszawie przy alei Szucha.

Następnie odbywa się rozmowa z attache wojskowym i uzyskuje się wizę u konsula. Potem należy złożyć wniosek o przyjęcie do służby w ukraińskich siłach zbrojnych, na podstawie kontraktu. Warto podkreślić, że obywatel Polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej tylko za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

Samowolne działanie może bowiem skutkować wymierzeniem kary do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. Nr 68 poz. 438 i z 2021 r. poz. 557).

