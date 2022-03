Ważni ministrowie Ukrainy i Rosji spotkają się w Turcji. "Mam nadzieję, że ten krok doprowadzi do pokoju"

Zobacz wideo Jak wygląda ewakuacja Ukraińców? Wyszkowski: Rosjanie np. ostrzelali 20 autobusów gotowych do ewakuacji ludzi

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i ukraiński odpowiednik Dmytro Kuleba zgodzili się na wspólne spotkanie, które odbędzie się w czwartek 10 marca w Antalyi na południu Turcji - podaje agencja Reutera. Szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu również weźmie w nim udział.

REKLAMA

"W wyniku inicjatyw naszego prezydenta i naszych intensywnych wysiłków dyplomatycznych dojdzie do spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych Rosji i Ukrainy. Mamy nadzieję, że doprowadzi to do pokoju i stabilności" - pisze na Twitterze minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu

Mimo że Turcja sprzeciwia się sankcjom wobec Moskwy, nazwała rosyjską inwazję na Ukrainę niedopuszczalną. Wraz ze Stanami Zjednoczonymi ma zostać w "ścisłej koordynacji" podczas prac dyplomatycznych nad rozwiązaniem sporu. Warto również zaznaczyć, że Turcja, która ma granicę morską (Morze Czarne) z Ukrainą i Rosją, utrzymuje dobre stosunki zarówno z krajem Władimira Putina, jak i Wołodymyra Zełenskiego.

Wojna w Ukrainie. Nie żyje dziennikarz Wiktor Dudar. Walczył w Mikołajowie

Wojna w Ukrainie. Sytuacja po 11. dobie

Trwa już jedenasta doba rosyjskiej inwazji. "Działania w lewobrzeżnej Ukrainie wskazują, że armia ukraińska utraciła tam inicjatywę na poziomie strategicznym i operacyjnym. Zachowujące zdolność bojową jednostki tworzą pozycje obronne wokół większych miast. W odróżnieniu od początkowego okresu agresji, Rosja zintensyfikowała działania lotnictwa, osiągając dominację w powietrzu" - czytamy na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. "Ukraińcy w dalszym ciągu przeciwdziałają atakom lotniczym na poziomie obrony przeciwlotniczej wojsk i rejonów umocnionych, ale nie mają już potencjału, by skutecznie przeciwdziałać uderzeniom innym niż prowadzone z niskiego pułapu" - zauważają eksperci.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie gazety po ukraińsku dla osób, które uciekają przed wojną. Możesz je pobrać bezpłatnie tutaj.