Wojska NATO jednak będą mogły być rozstawione na terytorium Węgier. Viktor Orban podpisał w poniedziałek 7 marca dekret, który to umożliwi. Ponadto dokument zezwala na dostawy broni do innych państw członkowskich sojuszu i transportowanie ich przez Węgry. A co z dostawami do Ukrainy? Tutaj węgierski premier przedstawił już twarde stanowisko.

