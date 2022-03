Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Po ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę władze tego kraju wprowadziły zakaz przekraczania granic dla mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, którzy mogą być wcieleni do armii. Zakaz ten obowiązuje też osoby trans, które nie przeszły prawnej tranzycji. To znaczy, że w ich dokumentach wciąż widnieje męski znacznik. Trans kobiety i osoby niebinarne, których płeć w akcie urodzenia oznaczono jako męską, są więc teraz, podobnie jak mężczyźni w wieku produkcyjnym, uwięzione w ogarniętym wojną kraju. Jeśli spróbują uciec, muszą zmierzyć się z groźbą oskarżenia o dezercję.

Zobacz wideo Jak wygląda ewakuacja Ukraińców? Wyszkowski: Rosjanie np. ostrzelali 20 autobusów gotowych do ewakuacji ludzi

Wojna w Ukrainie. Co to znaczy dla trans kobiet?

Jakie są wyjątki? Osoba trans może zostać uznana za niezdolną do służby. Żeby tak się stało, musi zdobyć tak zwany biały bilet.

Taki bilet można otrzymać od komisji wojskowej w swoim miejscu zamieszkania. To dokument, który można okazać straży granicznej, żeby wydostać się z państwa. Chociaż bycie transpłciowym jest teoretycznie podstawą takiego zwolnienia, większość osób transkobiecych nie mogła uzyskać takiej dokumentacji po wybuchu wojny

- wyjaśnia Mordechaj Poćwiardowski, aktywista działający w inicjatywie Queer Solidarnie, powołanej do życia po wybuchu wojny w Ukrainie.

"Białe bilety" były wydawane tylko osobom, które mają już oficjalną diagnozę transseksualności, czyli F64 w klasyfikacji ICD-10. Zdobycie takiej diagnozy może trwać latami. W praktyce wiele osób trans długo przed wystawieniem oficjalnej diagnozy przechodzi proces tranzycji i przyjmuje zapisane przez lekarza hormony. Niestety, recepta na środki służące do medycznej tranzycji nie wystarczy komisji wojskowej. Dodatkowym utrudnieniem jest wojenny chaos. Wiele osób uciekających przed bombardowaniami zwyczajnie nie ma szans stawić się przed komisją wojskową w swoim miejscu zamieszkania.

Dlaczego tak wiele osób trans w Ukrainie nie przeszło prawnej tranzycji w spokojniejszych czasach?

Żeby zrozumieć dlaczego, trzeba znać specyficzną sytuację ukraińskiej społeczności transpłciowej. Chociaż stosunkowo łatwo jest uzyskać receptę na terapię hormonalną (jeśli ma się na to pieniądze), diagnoza transpłciowości i legalna zmiana markera płci graniczy z cudem - tłumaczy Poćwiardowski.

On sam jest osobą trans w Polsce. Tutaj procedura prawnej korekty płci także jest skomplikowana i wymaga pozwania własnych rodziców. Gdyby wojna wybuchła w naszym kraju, byłby w podobnej sytuacji. Ma już diagnozę, ale nie ma zmienionych dokumentów.

Wojna w Ukrainie. Nie żyje dziennikarz Wiktor Dudar. Walczył w Mikołajowie

Ponieważ formalności związane ze zmianą markera płci kosztują tak wiele czasu i wysiłku, wiele osób trans, które przeszły społeczną i medyczną tranzycję lata temu, nawet nie próbują uzyskać dokumentów pasujących do swojej płci i wybranego przez siebie imienia. W czasie pokoju może to prowadzić do niezręcznych sytuacji, jednak dyskomfort z nimi związany dla niektórych osób trans jest mniej wyczerpujący niż walka z urzędnikami o nowe dokumenty.

Po wybuchu wojny wszystko się zmienia. Osoby transkobiece stają przed straszliwym dylematem - ryzkykować życiem, pozostając w ogarniętym wojną kraju, czy próbować nielegalnie przekroczyć granicę ze świadomością, że nie mogą powrócić do ojczyzny.

Ten kryzys pokazał, dlaczego łatwy i jasny sposób prawnej zmiany płci jest prawem człowieka. Biurokracja, która na co dzień jest ciężarem dla społeczności osób transpłciowych, teraz bezpośrednio zagraża ich życiu - podkreślają osoby z inicjatywa Queer Solidarnie.

Trans kobiety uwięzione w Ukrainie. Jak można im pomóc?

Ukraińska społeczność LGBT+ odpowiedziała na ten kryzys i zorganizowała w zachodniej części Ukrainy schroniska dla osób queer.

Najlepszym sposobem pomocy osobom transkobiecym, które znajdują się w niebezpieczeństwie, jest wpłata darowizny na rzecz lwowskiej organizacji Fulcrum UA lub organizacji Cohort i rozpowszechniaj informacje o sytuacji społeczności transkobiecej w strefie działań wojennych - mówi Mordechaj Poćwiardowski.

W Polsce wsparciem dla osób trans uciekających z Ukrainy zajmuje się grupa nieformalna Queer Solidarnie - pomaga w organizowaniu mieszkań, leków i innego wsparcia.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc