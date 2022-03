Wojna w Ukrainie. Rosjanie postrzelili i okradli szwajcarskiego dziennikarza [ZDJĘCIA]

Zobacz wideo Na ukraińską Winnicę spadło osiem rosyjskich rakiet. Zełenski apeluje

Do ataku na samochód Guillaume'a Briqueta doszło w niedzielę w okolicy wsi Wodiano-Łaryne w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy - podała szefowa regionalnej administracji wojskowej Maria Cziorna w rozmowie z portalem Suspilne. Kilka pocisków trafiło szybę auta, a korespondent został ranny w twarz i przedramię. Jak dodała Cziorna, Rosjanie strzelali z bliskiej odległości. Wiedzieli, że strzelają do dziennikarza, bo samochód Briqueta był oznakowany napisem "PRESS" (ang. prasa) i flagą Szwajcarii.

Ukraina. Rosyjscy żołnierze zabrali dziennikarzowi 3000 euro

Po ostrzale rosyjscy żołnierze podeszli do Szwajcara, przedstawili mu się i przeszukali go. Skonfiskowali jego paszport, zabrali też 3000 euro (prawie 15 tys. zł) w gotówce oraz osobiste rzeczy, w tym hełm, kamerę i laptopa. Gdy wypuścili reportera, ten wsiadł z powrotem do samochodu i pojechał do miasta Kropywnycki, oddalonego od Wodiano-Łarynego o ponad 100 km. Tam mężczyznę spotkali policjanci, którzy pomogli mu dotrzeć do szpitala. Lekarze opatrzyli rany Briqueta.

Narodowa Policja Ukrainy opublikowała na Facebooku zdjęcia ranionego dziennikarza, samochodu, na którego szybie widać ślady po pociskach, a także mundurowych, którzy zaprowadzili Szwajcara do lecznicy.

Zdjęcia swojej poranionej twarzy pokazał także sam reporter. Napisał, że rosyjscy żołnierze oddali cztery strzały w jego kierunku.

W sobotę doszło do podobnego ataku - samochód ekipy brytyjskiej stacji telewizyjnej Sky News wpadł w zasadzkę w pobliżu Kijowa, przygotowaną przez rosyjską jednostkę zwiadowczą. Jeden z dziennikarzy, Stuart Ramsey, został ranny w plecy.

Z kolei minionej doby, w 11 dniu inwazji Rosji na Ukrainę, w trakcie walk o Mikołajów, zginał ukraiński dziennikarz śledczy Wiktor Dudar. Więcej szczegółów tutaj:

