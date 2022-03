Rosja bojkotuje proces ws. ludobójstwa w Ukrainie. Do trybunału w Hadze przybyli tylko Ukraińcy

Zobacz wideo Kowal: Trzeba zatrzymać Putina i trzeba zrobić wszystko, żeby to osiągnąć

Pozew do trybunału w Hadze złożyły władze w Kijowie, domagając się zakwalifikowania ataku Rosji na Ukrainę jako zbrodni ludobójstwa. Rząd Ukrainy chce także odrzucenia rosyjskich oskarżeń o to, że ukraińskie oddziały dopuszczały się zbrodni przeciwko rosyjskiej mniejszości. W poniedziałek (7 marca) przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości (MTS) w Hadze będą występować przedstawiciele Ukrainy, a we wtorek mieli się stawić przedstawiciele Rosji.

Rosjanie nie stawili się przed trybunałem w Hadze. "To mówi samo za siebie"

"Fakt, że miejsca Rosjan są puste, mówi samo za siebie. Nie ma ich w sądzie, bo są na polu bitwy, tocząc agresywną wojnę przeciwko mojemu krajowi - powiedział przedstawiciel Ukrainy Anton Korynewicz, cytowany przez Agencję Reutera. Ukraiński wysłannik wezwał Rosję, aby "złożyła broń i przedstawiła dowody".

Również sędzia trybunału żałował, że nie ma Rosjan, którzy we wtorek mieli przedstawić swoje stanowisko. Reuters przypomniał, że w przeszłości, w sprawach, na których nie zjawiła się jedna ze stron, MTS orzekał bez jej udziału. W tym przypadku rozprawa zostanie najpewniej odwołana. Agencja dodała, że dotychczas większość krajów stosowała się do nakazów sądowych. Reuters poprosił o komentarz rzecznika ambasady rosyjskiej w Holandii, ale ten nie odpowiedział.

Prezydent Wołodymyr Zełenski we wniosku do Trybunału napisał, że domaga się pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zmanipulowanie pojęcia ludobójstwa w celu usprawiedliwienia agresji. Zwrócił się też o pilne nakazanie Rosji zakończenia działań wojennych. Przedstawiciele Ukrainy zaapelowali w poniedziałek o zastosowanie środków zapobiegawczych.

Inwazja Rosji na Ukrainę. Sprawą zajmuje się jeszcze jeden trybunał - Trybunał Karny

Sprawą rosyjskiej napaści na Ukrainę zajmuje się też drugi trybunał w Hadze, czyli Międzynarodowy Trybunał Karny. - Otrzymaliśmy wnioski w tej sprawie z 39 państw, utworzyłem zespół, który przeprowadzi dochodzenie - poinformował prokurator tego organu Karim Khan. Chodzi o zarzuty dotyczące zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości lub ludobójstwa w Ukrainie.

