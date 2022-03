GAZETA.PL, ŁUKASZ ROGOJSZ: Czy na naszych oczach wykuwa się drugi - po Majdanie - potężny fundament tożsamości narodowej współczesnej Ukrainy?

DR ADAM EBERHARDT*: Z szerszej perspektywy historycznej rządy Władimira Putina będą pewnie kiedyś traktowane jako okres kształtowania się nowoczesnego ukraińskiego mitu narodowego w kontrze do trwającej 350 lat dominacji rosyjskiej. Problem w tym, że dzisiejsi Ukraińcy płacą za swoje aspiracje olbrzymią cenę - nie tylko krwi, ale również w postaci ograniczenia szans rozwojowych ich państwa oraz jego spójności terytorialnej.

W antropologii kulturowej często mówi się o "tożsamości anty". Po ostatnich ośmiu latach Ukraina już zawsze będzie antyrosyjska?

Unikałbym kategorii "nigdy" oraz "zawsze". Prawdziwym testem siły narodu jest nie tylko krótkotrwały czas wzmożenia w obronie ojczyzny, ale też zdolność przetrwania okupacji, a więc długotrwałego terroru i propagandy. Ale generalnie zgoda. Przez ostatnie osiem lat Putin, gdy próbował zdestabilizować kraj i wywołać ograniczoną wojnę w Donbasie, zaszczepił Ukraińców na nastroje prorosyjskie i chęć integrowania się z Moskwą.

Jak skutecznie?

Przed dekadą poparcie dla zbliżenia z Rosją w społeczeństwie ukraińskim sięgało 40-50 proc. Nie ustępowało popularnością opcji proeuropejskiej. Przez ten czas popularność sił prorosyjskich w Ukrainie skurczyła się do kilkunastu procent. Patriotyzm ukraiński rozlał się na rosyjskojęzyczne południe i wschód kraju. Obecna wojna jest świadectwem olbrzymiej frustracji Putina wywołanej tym, że z każdym kolejnym rokiem Ukraina coraz bardziej oddala się od Rosji.

Pamiętam naszą rozmowę sprzed trzech lat, przy okazji piątej rocznicy aneksji Krymu. Powiedział pan, że głównym celem działań Putina w Ukrainie jest i będzie front wewnętrzny oraz szeroko rozumiana destabilizacja państwa. Chyba możemy powiedzieć, że na tym odcinku Kreml poniósł całkowitą klęskę?

Tak, odpowiedzią na tę klęskę są czołgi, które szturmują Kijów. Plan Putina w ostatnich siedmiu latach był czytelny: chciał wcisnąć Ukrainie Donbas, który miał odgrywać rolę konia trojańskiego; zdestabilizować kraj od środka i uczynić Ukrainę niezdolną do reformowania się, rozwoju, podążania w kierunku zachodnim. Putin chciał, żeby bandyckie republiki Donbasu oddziaływały na całą Ukrainę. Dużą nadzieję wiązał początkowo z brakiem doświadczenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Liczył, że uda się wymusić na nim jednostronne wdrożenie porozumień mińskich. Gdy okazało się, że nie da się przymusić Ukrainy do dobrowolnej kapitulacji, uderzył.

Jest pan zaskoczony, że Putin zdecydował się na frontalny atak i, po drugie, że zrobił to kilkadziesiąt godzin po uznaniu niepodległości samozwańczych republik w Donbasie? Wydawało się, że ten ruch mocno oddali w czasie zagrożenie wojną.

Było jasne, że Rosja nie zadowoli się samym Donbasem, który i tak od kilku lat de facto kontrolowała. Uznanie niepodległości dwóch samozwańczych republik z Donbasu było sygnałem, że Putin zrozumiał, że fiaskiem zakończyły się próby wymuszenia na Ukrainie realizacji porozumień mińskich. Tym samym pozostał scenariusz militarny. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to skala rosyjskiej agresji. Scenariusz wojny na pełną skalę uważałem za mało prawdopodobny.

To jak inaczej mógł osiągnąć swoje cele?

Skuteczniejsza dla Putina byłyby presja energetyczna, ekonomiczna, być może blokada ukraińskich portów oraz odnowienie ograniczonego konfliktu w Donbasie. Spodziewałem się również punktowych ataków rakietowych na ukraińską infrastrukturę wojskową oraz krytyczną - np. na węzły kolejowe w celu zdezorganizowania Ukrainy i osłabienia jej morale. Sądziłem, że Putin będzie naśladował Stany Zjednoczone, będzie mścił się za ataki lotnicze na Jugosławię w 1999 roku, ale że jednak nie zdecyduje się na wojnę totalną. Ograniczyłby w ten sposób koszty związane z izolacją i sankcjami społeczności międzynarodowej, uniknąłby olbrzymiej nieprzewidywalności związanej z rozwojem sytuacji w Ukrainie.

Chaos i nieprzewidywalność - przecież o to chodziło i chodzi Putinowi w Ukrainie.

Ale dziś ten chaos i nieprzewidywalność dotyczy nie tylko Ukrainy, ale potencjalnie również samego Putina. Stabilność wewnętrzna w Rosji jest zależna od skali sankcji zachodnich, ale również sytuacji nad Dnieprem. Putin uległ pokusie wjechania do Ukrainy czołgami, chyba nie do końca rozumiejąc, jakie konsekwencje to może nieść dla niego samego.

Putin liczył na Blitzkrieg, opanowanie Ukrainy w kilkadziesiąt godzin. Ten scenariusz dawno jest już nieaktualny. Co teraz?

Wygląda, że rosyjski prezydent nie spodziewał się większego oporu. Liczył, że demonstracja siły obezwładni Ukraińców. Ale to nie tylko błąd taktyczny, to przede wszystkim niezrozumienie emocji Ukraińców. Putin uwierzył sam sobie, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. Zabrakło w jego otoczeniu kogoś, kto miałby odwagę mu powiedzieć, jakie są nastroje w Ukrainie. To oczywiście nie oznacza, że Rosja przegra tę wojnę, szczególnie militarnie. Różnica sił jest kolosalna.

Zakładając nawet, że Rosja w końcu zdobędzie Kijów i zainstaluje tam swój marionetkowy rząd, co będzie się działo w kolejnych tygodniach i miesiącach?

Po prawdopodobnym militarnym podbiciu Ukrainy Rosja stanie przed wyzwaniem, jak spacyfikować ruch oporu. Poparcie dla sił okupacyjnych na wschodzie będzie znikome, a w Kijowie będzie wręcz zerowe. Im dalej na Zachód, tym większa gotowość do zbrojnego oporu. Wydaje się, że Rosja będzie musiała sięgnąć po terror, żeby ujarzmić Ukrainę. Spodziewam się, że dzieła pacyfikacji podejmie się Rosgwardia, potężna "armia wewnętrzna" Putina szykowana początkowo na scenariusz buntu rosyjskiego społeczeństwa.

Jaki jest plan Putina na samą Ukrainę?

Putin mówi o neutralizacji i denazyfikacji. Pod tym pierwszym pojęciem rozumie rozbrojenie Ukrainy, a więc uczynienie jej trwale podatnej na jego presję. Pod drugim, nieadekwatnym do rzeczywistości, obalenie dotychczasowych władz. Kilkukrotnie rosyjski prezydent zapowiadał również, że każda społeczność w Ukrainie będzie mieć prawo do własnej autonomii. Sądzę, że narzędziem wasalizacji Ukrainy będzie próba jej wewnętrznego rozdzielenia na mniejsze podmioty, na wzór Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. Łatwiej byłoby kontrolować Ukrainę dzięki rozbiciu dzielnicowemu, w większym stopniu poprzez struktury lokalne niż z Kijowa.

Od początku inwazji spekuluje się, że marionetkowy rząd Kremla miałby składać się z byłego prezydenta Wiktora Janukowycza i członków jego dawnej ekipy.

Janukowycz dwukrotnie był obalany przez rewolucje - raz przez pomarańczową w 2004, następnie przez rewolucję godności w 2014 roku. Jest doszczętnie skompromitowany w Ukrainie. Jego ewentualna gotowość powrotu do władzy po kolejnej dekadzie byłaby świadectwem wielkiego uporu, ale przede wszystkim braków kadrowych na Kremlu. Po tym, jak przez osiem lat Rosja uznawała kolejnych prezydentów - Petro Poroszenkę i Wołodomyra Zełenskiego - ewentualne przywrócenie Janukowycza byłoby nie tyle tworzeniem pozorów legalizmu, ile świadectwem, że mamy do czynienia z osobistą wendettą Putina wobec Ukraińców. No ale przede wszystkim byłoby to rozwiązanie tymczasowe. Rosja będzie potrzebować nowych twarzy w Ukrainie, spoza dotychczasowej elity. Oczywiście zawsze się ktoś znajdzie.

Co z rozmowami pokojowymi Rosji z Ukrainą? Odbywają się kolejne tury negocjacji. Czy możliwy jest jakiś kompromis w przypadku przedłużania się konfliktu zbrojnego?

Dla Putina jedyne rozmowy pokojowe, jakie dopuszcza do świadomości, to przyjęcie pełnej kapitulacji Ukrainy. Zbyt dużo zainwestował w tę inwazję i za wysoką cenę polityczną za nią płaci, żeby decydować się na półśrodki. Wobec deklarowanych maksymalistycznych celów jakikolwiek kompromis, nawet bardzo trudny do zaakceptowania przez Ukrainę, zostanie odczytany jako klęska Putina, nowa "wojna zimowa". Dlatego sądzę, że ewentualne rozejmy będą miały charakter taktyczny. Putin musi iść po trupach do celu.

Plan Putina jest taki, żeby podbić całą Ukrainę?

Najważniejszym celem jest zajęcie Kijowa i zainstalowanie tam marionetkowych władz. Nie jestem pewien, czy Putin zdecyduje się na szturm ukraińskiej stolicy - może się to wiązać się z wysokimi stratami - czy raczej okrąży miasto i grożeniem katastrofą humanitarną wymusi kapitulację. Drugim najważniejszym kierunkiem agresji jest Odessa - kluczowy ukraiński port. Opanowanie jej da Rosji kontrolę nad ukraińską gospodarką. Dla Putina będzie to zarazem zemsta za powstrzymanie rosyjskiej dywersji w tym mieście w maju 2014 roku. Największa wątpliwość dotycząca planów Putina to los zachodniej Ukrainy. To jest region, który Putina niespecjalnie interesuje. Rosyjski prezydent zdaje sobie sprawę, że wobec szczególnie patriotycznych nastrojów społecznych jego ujarzmienie byłoby najtrudniejszym wyzwaniem. Zarazem rezygnacja z okupacji Lwowa i Galicji grozi w przyszłości ukraińską dywersją na tereny znajdujące się pod kontrolą rosyjską.

Problemem dla Putina jest nie tylko ukraińska armia, ale również prezydent Wołodymyr Zełenski. Miał być prorosyjskim politycznym celebrytą, a dziś Ukraińcy widzą w nim bohatera narodowego i męża stanu.

To jest przeciekawy przykład zarówno indywidualny, jak i społeczny. Indywidualny - obserwujemy jak aktor-satyryk, nieprzygotowany do pełnienia funkcji prezydenta i będący naturszczykiem w polityce, wyrasta na skutek okoliczności na bohatera narodowego. Jeszcze ciekawszy jest aspekt społeczny. To bardzo charakterystyczne dla współczesnej Ukrainy, że człowiek z południowej części kraju, przez całe życie rosyjskojęzyczny, któremu daleko było do radykalnego, nacjonalistycznego nurtu ukraińskiej polityki, dzisiaj stał się symbolem obrony ukraińskiej państwowości i głównym wrogiem dla Putina. Cieszy się obecnie poparciem 94 proc. mieszkańców Ukrainy.

On sam mówi wprost: jestem celem numer jeden dla Kremla. Brytyjski "The Times" podał informację o trzech udaremnionych próbach zamachu na życie Zełenskiego. Putin tak panicznie się go obawia?

Putin chce zniechęcić Ukraińców do obrony, a Zełenski swoim przykładem oraz zdolnościami w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych utrzymuje wysokie morale społeczne. Nie ustaje również w zabiegach o wsparcie Ukrainy na arenie międzynarodowej. Wydaje się, że - nie przesądzając o prawdziwości doniesień o próbach zamachu - w interesie politycznym Rosji byłaby próżnia władzy w Ukrainie. Oczywiście idealny scenariusz Putina to ucieczka Zełenskiego z Ukrainy, jak niegdyś Janukowycza, ale na to się nie zanosi. Jeżeli ukraiński prezydent wpadłby w ręce Rosji, pewnie zostałby skazany w pokazowym procesie politycznym, w ramach owej sztandarowej "denazyfikacji Ukrainy".

Dlaczego w ostatnich dniach celem ataków wojsk rosyjskich stali się cywile i obiekty cywilne? Codziennie docierają do nas szokujące zdjęcia, nagrania i relacje z wielu ukraińskich miast.

Pierwsze cztery dni wojny były znacznie mniej brutalne. Wydaje się, że Rosjanie liczyli, że szybko podporządkują sobie Ukrainę bez dodatkowych kosztów politycznych. Gdy okazało się to niemożliwe, wówczas rozpoczęły się barbarzyńskie ataki na obiekty cywilne. Ich intencją jest najpewniej chęć złamania oporu władz i armii, obniżenie morale społecznego. Ma to pozwolić zająć broniące się miasta.

Putin dopnie swego?

Jak na chłodno analizuję sytuację na froncie, w tym przewagę militarną Rosji, to odpowiadam - tak. Gdy przyglądam się oporowi społecznemu, jednomyślności całej podzielonej dotąd elity, to nie jestem taki pewien. Trudno sobie wyobrazić, żeby ewentualne nowe, prorosyjskie władze uzyskały jakąkolwiek legitymizację społeczną. Bierny opór będzie powszechny. Ale też z czasem ludzie muszą wrócić do normalnego życia, pogodzić się z realiami. Putin może mieć nadzieję, że sprzeciw społeczny wobec nowych porządków będzie stopniowo gasł, choć zapewne będzie też postępowała radykalizacja ruchu oporu. Zarazem stepowa Ukraina to dość trudne miejsce dla partyzantki, nie jest to Afganistan z niedostępnymi górami czy zalesiony Wietnam.

U siebie Putinowi udało się sterroryzować 140-milionowy naród. Wie, jak to zrobić.

Tyle że dla Rosjan reżim Putina jest rodzimy, mający jakieś tam zasługi w utrzymywaniu stabilnej sytuacji w kraju. Dla Ukraińców to reżim wrogi, narzucony, w dodatku ze świeżą pamięcią okrucieństw obecnej wojny. Oczywiście niektórzy wskazują na przykład Czeczenów, którzy po dwóch krwawych konfliktach zbrojnych zostali przez Putina podporządkowani, a ich wojska są dziś najbardziej lojalnym zapleczem systemu. Uczestniczą zresztą w wojnie przeciw Ukrainie. Ten przykład mnie jednak nie do końca przekonuje. Czeczenia to półtora miliona ludzi oraz hierarchiczne struktury klanowe; Ukraina - wielki, 40-milionowy kraj europejski. Rosja, moim zdaniem, nie będzie w stanie trwale podporządkować sobie Ukrainy, choć może dość trwale ją - i przy okazji siebie samą - zdemolować. Wojna, którą rozpoczął Putin, będzie miała dewastujący wpływ na stabilność samej Rosji.

Musimy porozmawiać też o postawie i roli Zachodu w tym konflikcie. Zachód zdaje egzamin? Nałożył na Kreml potężne sankcje, które w dłuższej perspektywie zrujnują rosyjską gospodarkę, ale z dozbrajaniem Ukrainy idzie już gorzej.

Dzisiejsze potrzeby Ukrainy są gigantyczne, więc jakiekolwiek wsparcie Zachodu jest niewystarczające. Ale przede wszystkim każde jest spóźnione. Gdyby rządy państw zachodnich w ostatnich latach prowadziły taką politykę wspierania Ukrainy, również jej sił zbrojnych, jak obecnie, to pewnie do wojny by nie doszło. Putina prowokuje słabość. Polityka sankcji ma, niestety, dziury, ale uderzenie w rosyjski sektor bankowy, zamrożenie rezerw walutowych robi wrażenie. Do sankcji państwowych dodać należy rozszerzające się ograniczenia na współpracę z Rosją ze strony podmiotów pozapaństwowych - korporacji, firm logistycznych. Presja społeczna zwykle utrudniała możliwość nakładania sankcji na Rosję, obecne oburzenie w Europie je wymusza.

Wiemy, że Putin ma obsesję na punkcie swojej popularności, poparcia społecznego, unikania rozruchów społecznych. Zastanawiam się, na ile w kontekście zachodnich sankcji rosyjskie społeczeństwo wytrzyma to, na co skazał je ich prezydent.

Rosyjskie społeczeństwo jest pasywne, zatomizowane, zindoktrynowane przez media. Wszystkie sondaże pokazują, że większość winą za sprowokowanie tego konfliktu obarcza Zachód. Zarazem dla Rosjan ta wojna jest niezrozumiała, szczególnie barbarzyństwa wobec ludności cywilnej - przecież od lat słyszą od swojego prezydenta, że Rosjanie i Ukraińcy to jeden naród. Ale problemem jest blokada informacyjna, cenzura wojenna. Władze wprowadziły drakońskie kary za podważanie kłamstw państwowej propagandy, zablokowały niezależne media, odłączyły dostęp Rosjan do mediów społecznościowych - Facebooka i Twittera. Kogo interesuje rzeczywista sytuacja w Ukrainie, dotrze oczywiście do rzetelnej informacji, ale sądzę, że większość Rosjan nie będzie chciała zadawać sobie trudnych pytań.

Sankcje mogą wbić klin między Putina i jego otoczenie? Widzimy wyraźnie, że rosyjski prezydent jest gotowy zapłacić absolutnie każdą cenę za realizację swojego marzenia, ale wierchuszka władzy na Kremlu może być innego zdania.

Sądzę, że paradoksalnie w otoczeniu Putina stosunek do wojny jest bardziej krytyczny niż u przeciętnego Rosjanina. Elita zawsze była retorycznie antyzachodnia, ale zarazem żyła w symbiozie z Zachodem - tam kupowała dacze, parkowała jachty, robiła zakupy, wysyłała dzieci na studia. Oni najbardziej boją się sankcji, pełnego zerwania więzów z Zachodem. Lepiej było im przed wojną. Ale choć wspólnie byliby wystarczająco silni, żeby postawić się Putinowi, to na razie każdy z osobna jest słaby, skłonny podporządkować się woli cara. Podkreślam słowa "na razie".

Kluczowa w obecnej sytuacji może okazać się rola Chin. Będą chciały stworzyć z Kremlem sojusz przeciwko Stanom Zjednoczonym czy zwasalizować wyniszczoną ekonomicznie Rosję?

Chiny i Rosja podobnie postrzegają rzeczywistość międzynarodową, podzielają silny odruch antyamerykański, współpracują w dziedzinie obronności i energetyki, dzielą się doświadczeniami w zakresie kontroli własnych społeczeństw. Ale zarazem w Pekinie nikt nie ma ochoty płacić rachunków politycznych za militarne eskapady Putina. Znamienne jest, że w zamian za złagodzenie antyrosyjskiego języka, władze chińskie zdecydowały się wstrzymać przy głosowaniu nad rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiającą agresją na Ukrainę. Myślę, że Putin był niemile zdziwiony, spodziewał się chińskiego weta. Kluczowe jednak będą nie sprawy symboliczne, a finansowe. Zobaczymy, czy Chiny zdecydują się pomóc Rosji uciec przed sankcjami nałożonymi na jej sektor bankowy i czy wesprą ją w przypadku wyczerpywania się rezerw walutowych. Spodziewam się współpracy, choć ze strony Pekinu raczej cichej, niedemonstracyjnej.

Pamiętam, co o postawie Zachodu wobec dyktatorów pokroju Łukaszenki i Putina mówił mi w połowie ubiegłego roku Radosław Sikorski - że "Zachód, zamożny, rozleniwiony, pasywny, chce być tylko pozostawiony w spokoju", a to takie państwa jak Rosja czy Chiny mają ambicje i determinację, żeby kształtować pod siebie porządek świata. Odrobiliśmy tę lekcję?

Mocarstwa rewizjonistyczne niejako z definicji mają większą motywację do zmieniania ładu międzynarodowego niż państwa zadowolone ze status quo. Czołgi rosyjskie w Ukrainie to status quo zburzyły. Putin uderzył w sposób tak ostentacyjny, że zachodni przywódcy nie są w stanie dalej sami siebie oszukiwać, że w Ukrainie toczy się jakaś wojna domowa z "górnikami Donbasu" w roli głównej. Dzisiejsze oburzenie społeczeństw i elit europejskich jest szczere i głębokie jak nigdy. Putin na salony europejskie już nie wróci, ale boję się, że zmęczenie konfrontacją oraz gospodarczymi kosztami sankcji pojawi się w Berlinie i Paryżu szybciej, niż można by się dzisiaj spodziewać. W naszym, polskim, interesie jest wykorzystanie tego okna możliwości do wymuszenia odważnych decyzji, nie tylko związanych ze wsparciem Ukrainy, sankcjami wobec Rosji, lecz także wzmacnianiem wschodniej flanki NATO. Argumenty mamy mocne. Stajemy się państwem frontowym w obliczu agresji Rosji na Ukrainę oraz postępującego anschlussu Białorusi.

Czy NATO powinno dać Kijowowi choćby obietnicę przyszłego członkostwa w Sojuszu? "Zapytałem 27 europejskich przywódców, czy Ukraina będzie w NATO. Każdy się boi, nikt nie odpowiada" - mówił przed paroma dniami prezydent Zełenski.

To, że Putin wysłał wojska na 40-milionową Ukrainę, a nie na dwumilionową Łotwę, gdzie przecież odsetek Rosjan jest proporcjonalnie większy, jest najlepszym dowodem tego, jak ważny był proces rozszerzenia NATO. Państwa bałtyckie są bezpieczniejsze dzięki członkostwu w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ukraina walczy dzisiaj z rosyjską agresją dlatego, że na skutek zaniedbań Zachodu, ale również złożonego kontekstu wewnętrznego, nie miała szans wejść do NATO. Formalnie oczywiście trzymamy się polityki "otwartych drzwi", ale w rzeczywistości sprawa stała się bezprzedmiotowa jeszcze w 2008 roku, po rosyjskiej agresji na Gruzję.

Wojna w Ukrainie okazała się bardzo poważnym testem zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych. Jak go zdały, a być może wciąż zdają?

Jeszcze niedawno dość powszechna była obawa, że Stany Zjednoczone, coraz bardziej skoncentrowane na chińskim zagrożeniu w regionie Azji i Pacyfiku, odpuszczą sobie bezpieczeństwo europejskie. To się nie potwierdziło. Administracja Bidena najwyraźniej zdaje sobie sprawę, że sukces Putina może stanowić zachętę dla Chin do demolowania ładu międzynarodowego w swoim sąsiedztwie, co niosłoby jeszcze poważniejsze reperkusje w skali globalnej. Amerykańska odpowiedź na agresję Rosji jest stanowcza, choć widziałbym jeszcze potencjał do zaostrzenia reżimu sankcyjnego.

Gdzie leży granica, której Waszyngton nie pozwoli przekroczyć Putinowi? To już ten moment czy Stany Zjednoczone zaangażują się jeszcze mocniej, jeżeli Rosja będzie eskalować sytuację w Ukrainie, a być może nie tylko tam?

W tej sprawie prezydent Biden był i pozostaje jednoznaczny. Stany Zjednoczone i NATO użyją wszelkich dostępnych sił, żeby bronić każdego centymetra kwadratowego ziemi, która należy do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mam nadzieję, że jest to deklaracja wystarczająco czytelna, żeby powstrzymać Putina przed dalszą eskalacją konfrontacji. Co się zaś tyczy Ukrainy, to Amerykanie będą podnosić Putinowi koszt polityczny i wspierać ukraiński opór. Tylko tyle i aż tyle.

*Adam Eberhardt - rocznik 1975; politolog i znawca problematyki wschodnioeuropejskiej; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; od 2016 roku dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich; w przeszłości m.in. stały korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie oraz wykładowca w Collegium Civitas; zajmuje się analizą stosunków międzynarodowych na obszarze postradzieckim, sytuacji społeczno–politycznej w Rosji i krajach Europy Wschodniej, a także polityką Unii Europejskiej wobec tych państw; autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych