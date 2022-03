- Niech wojna przyjdzie też do nich - powiedział podczas poniedziałkowego (7 marca) przemówienia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wezwał Zachód do bojkotu rosyjskiej ropy, usług oraz produktów. Przywódca kolejny raz apelował do Zachodu o zamknięcie nieba nad Ukrainą. - Ile jeszcze śmierci i zniszczenia potrzeba, aby zabezpieczyć niebo nad Ukrainą? To jest wsparcie, jakie świat powinien dać nie tylko Ukrainie, ale sobie samemu.

