Szef BBN Paweł Soloch o zakazie lotów nad Ukrainą: To by prowadziło do konfliktu NATO z Rosją

Zdaniem szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego wprowadzenie zakazów lotów nad Ukrainą, to "cienka czerwona linia, która obowiązuje na dzisiaj, w ściśle określonej sytuacji". Podkreślił, że NATO nie ma zamiaru jej przekraczać.

Paweł Soloch o zakazie lotów nad Ukrainą: Nie ma takiej decyzji. To by znaczyło konflikt z Rosją

- Sytuacja jest dynamiczna, w pierwszym rzędzie myślimy o bezpieczeństwie Ukrainy, zatrzymania strasznej wojny, ale w perspektywie musimy mieć również potencjalną eskalację konfliktu w kierunku konfliktu światowego - zauważył Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w poniedziałkowym programie "Rozmowy Piaseckiego" na antenie TVN24.

Szef BBN był pytany o wezwanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by Zachód wprowadził zakaz lotów nad Ukrainą. - Zamknięcie nieba nad Ukrainą oznacza, że NATO gwarantuje, że jeżeli jakieś obce, wrogie samoloty - czytaj rosyjskie - pojawią się na tym niebie, to NATO będzie je zwalczało. To by oznaczało rozpoczęcie bezpośredniego konfliktu z Rosją. Na to Sojusz się nie zdecydował - powiedział Paweł Soloch. Dodał: - Zdajemy sobie doskonale sprawę, jak tragiczna jest sytuacja Ukrainy (...) natomiast na taki krok nie ma decyzji sojuszniczej.

Wołodymyr Zełenski: Chcecie, żeby nas zabijano

Od kilku dni prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apeluje do Zachodu o zamknięcie nieba nad Ukrainą. - Powtarzamy każdego dnia: zamknijcie niebo nad Ukrainą. Dla wszystkich rosyjskich rakiet, dla lotnictwa wojskowego, dla wszystkich tych terrorystów. Stwórzcie humanitarną przestrzeń powietrzną, bez rakiet, bez bomb. Jesteśmy ludźmi i to wasz humanitarny obowiązek, żeby nas bronić, by bronić ludzi. I możecie to zrobić - powiedział w sobotę Zełenski.

- Jeśli tego nie zrobicie, jeśli chociażby nie dacie nam samolotów, żebyśmy mogli sami się bronić, to wniosek może być tylko jeden: chcecie, żeby nas zabijano. To jest odpowiedzialność światowych polityków, zachodnich liderów - stwierdził ukraiński przywódca.

