O zamknięcie nieba nad Ukrainą zaapelował znów prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

REKLAMA

Codziennie powtarzamy: zamknijcie niebo nad Ukrainą. Dla wszystkich rosyjskich rakiet, dla lotnictwa wojskowego, dla wszystkich tych terrorystów. Utwórzcie humanitarną przestrzeń powietrzną, bez rakiet, bez bomb. Jesteśmy ludźmi i to wasz humanitarny obowiązek, żeby nas bronić - bronić ludzi. I możecie to zrobić. Jeśli tego nie zrobicie, jeśli chociażby nie dacie nam samolotów, żebyśmy mogli sami się bronić, to wniosek może być tylko jeden: też chcecie, żeby nas zabijano. To jest odpowiedzialność światowych polityków, zachodnich liderów

- mówił prezydent Ukrainy.

Zobacz wideo Zełenski: Dajcie nam chociaż samoloty, żebyśmy mogli się bronić

Czernihów. Na blok mieszkalny spadła 500-kilogramowa bomba. "Pomóżcie nam chronić ludność"

"Ta przerażająca, 500-kilogramowa, bomba spadła na budynek mieszkalny w Czernihowie i nie wybuchła. Wiele innych wybuchło, zabijając niewinnych mężczyzn, kobiety i dzieci. Pomóżcie nam chronić naszą ludność przed rosyjskimi barbarzyńcami. Pomóżcie nam zamknąć niebo. Dostarczcie nam samoloty bojowe. Zróbcie coś!" - napisał Dmytro Kułeba, szef ukraińskiego Ministerstw Spraw Zagranicznych.

W sobotę podczas wystąpienia przed amerykańskim Kongresem prezydent Wołodymyr Zełenski apelował o to, aby NATO dostarczyło Ukrainie myśliwce, by bronić się przed rosyjskim wrogiem z powietrza. Już w niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że Stany Zjednoczone dają "zielone światło" krajom NATO, które chciałyby przekazać Ukraińcom samoloty.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Wołodymyr Zełenski ostrzega przed planami Rosji: Przygotowują się do zbombardowania Odessy

Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w niedzielę 6 marca mówił o nowych ustaleniach ukraińskiego wywiadu. - Rosjanie przygotowują się do zbombardowania Odessy. Naszej Odessy! A przecież Rosjanie zawsze tu przyjeżdżali, bo "tam jest ciepło i miło". I co teraz? Wyślą bomby przeciwko Odessie? Artylerię, pociski? To będzie zbrodnia wojenna. To będzie historyczna zbrodnia - powiedział prezydent Ukrainy.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Wołodymyr Zełenski: Rosjanie przygotowują się do zbombardowania Odessy

Wołodymyr Zełenski zwrócił się również do Rosjan: - Rosyjscy obywatele dokonują wyborów właśnie teraz. Dziś i w tych godzinach. Dokonują wyboru między życiem a niewolnictwem. Dokonują wyboru dziś i będą to robili także jutro, w przyszłym tygodniu. Mają jeszcze czas, żeby pokonać zło bez ogromnych strat. Ich protesty są zagrożone zwolnieniem lub aresztem, a nie gułagiem. Poniosą straty materialne, ale nie stracą życia w strzelaninie. Nie przegapcie tej okazji. Sieci społecznościowe, przyjaciele, znajomi i nieznajomi, koledzy i krewni. Musicie nas wysłuchać! My, Ukraińcy, chcemy pokoju! - mówił prezydent Ukrainy.