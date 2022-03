Rosja cynicznie drwi. Otworzyła korytarze humanitarne w Ukrainie. Prowadzą do... Rosji i Białorusi

Zobacz wideo Kiedy zostaną utworzone korytarze humanitarne na Ukrainę? Siemoniak komentuje

Jak podaje Agencja Reutera, korytarze humanitarne z Kijowa, Charkowa, Mariupola i Sum zostały otwarte w poniedziałek o godz. 10 czasu moskiewskiego (g. 8 czasu polskiego). Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że stworzono je na prośbę prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w niedzielę odbył czwartą już rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Więcej szczegółów tutaj:

REKLAMA

Wojna w Ukrainie. Macron odbył kolejną telefoniczną rozmowę z Putinem

Korytarze humanitarne? Raczej obrzydliwa kpina Rosji z tragicznego położenia Ukraińców

Tymczasem trasy korytarzy humanitarnych, jakie proponuje strona rosyjska, są ponurą, cyniczną drwiną. Mapy opublikowane przez propagandową agencję RIA pokazują, że korytarz z Kijowa ma prowadzić do Homla na Białorusi, a cywile z Charkowa mogą ewakuować się tylko do Biełgorodu w Rosji. Korytarze z Mariupola prowadzą do Zaporoża na Ukrainie i Rostowa nad Donem w Rosji. Dwa korytarze z Sum prowadzą do Połtawy na Ukrainie i do rosyjskiego Biełgorodu.

Osoby chcące opuścić Kijów, mogą skorzystać z samolotów lecących - a jakże - do Rosji. Resort podał, że ewakuacja będzie monitorowana z użyciem dronów.

"Próby strony ukraińskiej, by oszukać Rosję i cały cywilizowany świat... tym razem spełzły na niczym" - przekazał rosyjski MON, cytowany przez Reutersa.

Zbrodnia w Irpieniu. Mer miasta: Zamordowali rodzinę na moich oczach

Trzeba tu zaznaczyć, że w ostatnich dniach rosyjskie wojsko ostrzelało podobne korytarze w miastach Irpień i Mariupol. W pierwszym z nich w sobotę Rosjanie zniszczyli tory i pociąg, którym mieszkańcy mieli się ewakuować, a w niedzielę ostrzeliwali drogę konwoju humanitarnego w drugiej miejscowości.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow zapewnił w poniedziałek rano, iż "Kijów robi wszystko, co możliwe, aby otworzyć korytarze humanitarne w Mariupolu". Dodał, że nastąpił znaczący postęp w dostawach broni i amunicji do Ukrainy, w związku z czym obiecał Rosji "niespodziankę" - podała Nexta.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.