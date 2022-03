Wojna w Ukrainie. Nocą Rosjanie ostrzelali Mikołajów. Nieoficjalnie: nad ranem wznowiono ataki

Doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksij Arestowycz poinformował, że do nasilenia ostrzału ukraińskich miast doszło w niedzielę wieczorem. Rosyjskie wojska skoncentrowały siły na przedmieściach Kijowa, Czernihowie na północy, Mikołajowie na południu i Charkowie.

Wojna w Ukrainie. Mikołajów pod ostrzałem rosyjskich wojsk

Rosjanie nad ranem ostrzelali blisko półmilionowy Mikołajów za pomocą wyrzutni rakietowych "Smiercz". Według informacji opublikowanych przez portal Suspilne ostrzał rozpoczął się o godz. 5.15 (4.15 w Polsce).

Pociski spadły na dzielnice mieszkalne miasta. Wybuchły pożary, z którymi wciąż walczą strażacy. Na razie nie podano informacji dotyczących strat wśród cywili. Do sieci trafiły nagrania i zdjęcia ukazujące skutki ataku na Mikołajów. Straty są bardzo duże i widoczne.

BBC informuje również, że nad ranem wznowiono ostrzał Mikołajowa. Władze Ukrainy nie potwierdziły jeszcze oficjalnie, czy rosyjskie wojsko znów zaatakowało miasto.

Jak informuje agencja IAR, cywilne zabudowania były również celem nocnego rosyjskiego bombardowania Owrucza w obwodzie Żytomierskim. Tam miejscowe władze donoszą o lotniczym ataku. Rosyjskie pociski spadały też na Korosteń w obwodzie żytomierskim. Rosjanie w nocy prowadzili artyleryjski ostrzał dzielnic mieszkalnych w drugim co do wielkości ukraińskim mieście - Charkowie. Ostrzelano tam dwa targowiska. Trwają również ostrzały Mariupola nad Morzem Azowskim.

W Mariupolu, gdzie wciąż trwa ostrzał, Rosjanie uniemożliwiają utworzenie korytarza humanitarnego do ewakuacji ludności. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wcześniejsze, obustronnie ustalone korytarze humanitarne zostały ostrzelane przez Rosję. Sztab zarzucił również Rosjanom robienie z cywilów żywych tarcz, przez ustawianie rosyjskiej artylerii i innego sprzętu pośród cywilnych zabudowań. Irpień pod Kijowem, w którym trwają ostrzały, od trzech dni jest pozbawione wody, prądu i ogrzewania. Nie ma możliwości dostarczenia zapasów, a ludzie nie mogą wychodzić z domów.

Kremlowska agencja informacyjna RIA Novosti poinformowała, że w poniedziałek - na prośbę Emmanuela Macrona - rosyjskie wojsko wstrzyma ogień, by umożliwić cywilom wyjechanie z kilku atakowanych miast. Z niektórych mieliby oni jednak zostać przetransportowani do Rosji. Z Kijowa ludzie mieliby udać się lądem do Białorusi i dalej samolotami do Rosji, a z Charkowa - prosto do Biełgorodu w Rosji. Z oblężonego Mariupola ludzie mieliby jechać do rosyjskiego Rostowa nad Donem.