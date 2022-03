Patriarcha Rosji Cyryl I sieje propagandę w sprawie wojny w Ukrainie. Wszystko przez "parady gejów"

Patriarcha Rosji Cyryl I odprawił w niedzielę mszę w Soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Podczas nabożeństwa wygłosił kazanie, w którym odniósł się do wojny w Ukrainie. Agresję Rosji na sąsiedni kraj starał się wytłumaczyć represjami w stosunku do mieszkańców Donbasu.

Patriarcha Rosji: Podjęliśmy walkę, która nie ma znaczenia fizycznego, lecz metafizyczne

- Od ośmiu lat podejmowane są próby zniszczenia tego, co istnieje w Donbasie. A tam istnieje odrzucenie tak zwanych wartości, które są dziś oferowane przez tych, którzy roszczą sobie prawo do władzy światowej. Dziś jest test na lojalność tego rządu, swoista przepustka do tego "szczęśliwego" świata, świata nadmiernej konsumpcji, widzialnej "wolności" - powiedział Cyryl podczas niedzielnego kazania.

- Test jest bardzo prosty, a jednocześnie straszny. To parada gejów. Żądania od wielu osób zorganizowania parady gejów są sprawdzianem lojalności wobec bardzo potężnego świata. Wiemy, że jeśli ludzie lub kraje odrzucają te żądania, to nie wchodzą w ten świat, stają się dla niego obcy - snuł dalej swoje wizje.

- Wokół tego tematu toczy się prawdziwa wojna. Kto dziś atakuje Ukrainę, gdzie od ośmiu lat trwają represje i eksterminacja ludzi w Donbasie; osiem lat cierpienia i cały świat milczy - co to znaczy? Ale wiemy, że nasi bracia i siostry naprawdę cierpią. Ponadto mogą cierpieć za lojalność wobec Kościoła - siał propagandę Cyryl I. I dodał, że - on oraz rosyjska autorytarna władza - "podjęliśmy walkę, która nie ma znaczenia fizycznego, lecz metafizyczne".

