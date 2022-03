Wojna w Ukrainie. Irpień i Mikołajów pod ostrzałem. Rosjanie strzelali do cywilów [PODSUMOWANIE]

Zobacz wideo Zełenski: Dajcie nam chociaż samoloty, żebyśmy mogli się bronić

>>> Prezydent Wołodymyr Zełenski kilkukrotnie prosił kraje zachodnie o ustanowienie zakazu lotów nad terytorium Ukrainy. Władimir Putin przekazał z kolei, że próba ustanowienia takiego zakazu będzie oznaczała zaangażowanie zachodnich krajów w trwającą konflikt rosyjsko-ukraiński.

REKLAMA

>>> Strona ukraińska twierdzi, że od początku rosyjskiej napaści w walkach zginęło ponad 11 tys. rosyjskich żołnierzy.

>>> ONZ podaje, że z kraju uciekło już 1,5 mln Ukraińców, z czego najwięcej - bo prawie milion - do Polski.

>>> Prawie 20 tys. obcokrajowców z 52 krajów zgłosiło się jako ochotnicy do walki z Rosją - przekazał cytowany przez Ukraińską Prawdę minister spraw zagranicznych, Dmytro Kułeba. Do kraju przybyli m.in. byli żołnierze brytyjskiej piechoty morskiej, którzy są zdecydowani dołączyć do ukraińskiego legionu cudzoziemców. Gotowość do walki zgłaszać ma także 3 tys. amerykańskich weteranów.

Irpień i Kramatorsk pod ostrzałem. Rosjanie atakowali również cywilów

>>> Wielu cywilów próbuje wydostać się z terenów objętych działaniami wojennymi. Co najmniej dwie osoby zginęły w ataku rakietowym na budynki mieszkalne w Kramatorsku, wiele osób jest rannych. Irpień pod Kijowem został natomiast odcięty od dostaw gazu po tym, jak w gazociąg uderzył pocisk. W miasteczku Rosjanie otworzyli także ogień do uciekających cywilów.

>>> W sobotę podczas wystąpienia przed amerykańskim Kongresem prezydent Wołodymyr Zełenski apelował o to, aby NATO dostarczyło Ukrainie myśliwce. Dzień później sekretarz stanu USA Antony Blinken poinfromował, że Stany Zjednoczone dają "zielone światło" krajom NATO, które chciałyby w ten sposób wesprzeć Ukraińców.

Wojna w Ukrainie. W nocy intensywny ostrzał Mikołajowa [NA ŻYWO]

Sześciopunktowy plan działań

>>> Brytyjski premier Boris Johnson rozmawiał w niedzielę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem dyskusji była m.in. potrzeba zapewnienia wyposażenia obronnego siłom ukraińskim. Johnson przedstawił także sześciopunktowy plan działań, które mają na celu powstrzymanie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

>>> W niedzielę Rosjanie w całym kraju wyszli na ulicę, by wyrazić swój sprzeciw dla działań w Ukrainie. W demonstracjach miało zostać zatrzymanych ponad 4,3 tys. osób.

>>> Już ponad milion osób z Ukrainy przekroczyło granicę Polski - podała w niedzielę wieczorem Straż Graniczna. "To milion ludzkich tragedii, milion osób wygnanych z własnych domów przez wojnę" - napisano w komunikacie.

>>> Rosjanie ostrzelali m.in. wieżę telewizyjną w Charkowie, drugim co do wielkości mieście na Ukrainie. Wieża została uszkodzona, a według informacji miejscowych dziennikarzy mieszkańcy stracili dostęp do radia i telewizji.

"Nie wybaczymy"

>>> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił kolejne orędzie, w którym mówił m.in. o ataku zapowiedzianym przez Rosję na poniedziałek. Rosjanie planują bombardować zakłady przemysłu obronnego. Zdaniem Zełenskiego, Zachód zignorował te groźby. Prezydent podkreślił, że Ukraina nie wybaczy rosyjskim żołnierzom krzywd, jakie wyrządzili. "Nie wybaczymy rozstrzelenia niewinnych ludzi, zniszczenia naszej infrastruktury. Nie wybaczymy setek ofiar, tysięcy, tysięcy rannych i Bóg nie wybaczy".

Fala protestów przeciwko wojnie w. "Putin jest diabłem" [ZDJĘCIA]

>>> "To są twarze dzieci, które nigdy nie dorosną" - pisze na Facebooku żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska. Pierwsza dama Ukrainy pożegnała w ten sposób 38 dzieci, które zginęły na skutek rosyjskiej inwazji. Zełenska zaapelowała o jak najszybsze utworzenie korytarzy humanitarnych.

>>> Moskwa rekrutuje Syryjczyków wyszkolonych w walce miejskiej do walki w Ukrainie - podaje "Wall Street Journal", powołując się na czterech amerykańskich dyplomatów. Jak wynika z ustaleń dziennika, Syryjczycy mieliby pomóc Rosjanom zdobyć Kijów i inne kluczowe miasta.

Brytyjskie samoloty F-35 zaczęły patrolowanie polskiego nieba

>>> Jak informuje Wielka Brytania, od czwartku nad Polską i Rumunią latają bardzo nowoczesne, wielozadaniowe myśliwce F-35. Samoloty te są częścią misji NATO, która rozpoczęła działalność przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Brytyjskie ministerstwo obrony przekazało, że samoloty F-35 latają nad Polskę i Rumunię ze swojej głównej bazy Marham we wschodniej Anglii. Maszyny tankują w powietrzu i po zakończeniu patroli nad polskim i rumuńskim niebem wracają do Wielkiej Brytanii.

>>> Przed 2:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu z lotniska JFK w Nowym Jorku wystartował Ił-96. Samolot, który aktualnie zmierza do Moskwy, w sobotę zmierzał z Petersburga do USA i wywołał pewne poruszenie. Śledzący ruch lotniczy internauci zastanawiali się, że maszyną nie lecą wysłannicy Kremla na negocjacje z Amerykanami. Te domysły zostały przecięte.

>>> Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony - Igor Konaszenkow przestrzegł kraje NATO przed przyjmowaniem na swoich lotniskach ukraińskich wojskowych samolotów. Kreml podkreśla, że może to zostać odebrane jako bezpośrednie zaangażowanie w trwający konflikt.

Netflix i American Express zawieszają usługi w Rosji. USA rozważają zakaz importu ropy naftowej z Rosji

>>> Netflix, czyli największy serwis streamingowy na świecie, zawiesza swoje usługi w Rosji. To kolejny ruch po tym, jak wstrzymał wszystkie produkcje filmowe w tym kraju.

>>> Operator kart płatniczych American Express zawiesza swoje operacje w Rosji i na Białorusi. Karty wydawane przez spółkę nie będą działały w na terenie obu krajów.

>>> Sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że Stany Zjednoczone rozmawiają z sojusznikami o wprowadzeniu zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.