W sobotę podczas wystąpienia przed amerykańskim Kongresem prezydent Wołodymyr Zełenski apelował o to, aby NATO dostarczyło Ukrainie myśliwce. Dzień później sekretarz stanu USA Antony Blinken poinformował, że Stany Zjednoczone dają "zielone światło" krajom NATO, które chciałyby w ten sposób wesprzeć Ukraińców.

Antony Blinken podczas programu "Face The Nation" w stacji CBS poinformował, że USA nie będzie blokować możliwości zaopatrzenia Ukrainy w samoloty przez państwa członkowskie NATO. - Dajemy tu zielone światło. Co więcej, właśnie rozmawiamy z naszymi polskimi przyjaciółmi o tym, co możemy zrobić, żeby ich wesprzeć, jeśli zdecydują się wysłać swoje myśliwce Ukraińcom. Dyskutujemy właśnie nad tym, co możemy im przekazać, żeby uzupełnić ich zaplecze techniczne - mówił.

Rosja ostrzega inne kraje przed przyjmowaniem ukraińskich samolotów wojskowych

Rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony Igor Konaszenkow ostrzegł Rumunię i inne kraje sąsiadujące z Ukrainą przed przyjmowaniem ukraińskich samolotów wojskowych.

- Wiemy, że samoloty wojskowe należące do Ukrainy wylądowały w Rumunii i innych krajach. Stacjonowanie ukraińskich sił powietrznych na lotniskach w tych państwach oraz prowadzenie stamtąd operacji przeciwko Rosji może być uznane za udział w trwającym konflikcie - powiedział Igor Konaszenkow.

Zełenski apeluje o myśliwce. Sekretarz stanu USA: Daliśmy "zielone światło"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński kilkukrotnie prosił kraje zachodnie o ustanowienie zakazu lotów nad terytorium Ukrainy. Miałoby to zapobiec bombardowaniom ukraińskich miast przez siły rosyjskie.

Z kolei rosyjski przywódca Władimir Putin zapowiedział, że próba ustanowienia takiego zakazu będzie oznaczała zaangażowanie zachodnich krajów w trwającą konflikt rosyjsko-ukraiński.

Polska wyśle myśliwce na Ukrainę?

Politico pisze, że polski rząd miał zapytać Biały Dom, czy jeśli przekaże swoje myśliwce MIG Ukrainie, może liczyć na to, że w to miejsce dostanie amerykańskie samoloty. Amerykańska administracja faktycznie obiecała przeanalizować tę ewentualność. Póki co, Polska samolotów do Ukrainy nie wysłała - negocjacje o zastępczych myśliwcach dla polskiego wojska mogą długo potrwać, a polski rząd oficjalnie zaprzecza doniesieniom na ten temat.

W niedzielę Kancelaria Premiera odniosła się do informacji o możliwości przekazania Ukrainie samolotów bojowych. "Polska nie wyśle swoich myśliwców na Ukrainę i nie pozwoli na korzystanie ze swoich lotnisk" - poinformowano na Twitterze "Znacząco pomagamy w wielu innych obszarach".

