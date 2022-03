Ukraina. Sędzia Sądu Najwyższego walczy o swój kraj. "Nie ma różnicy między prawnikiem a zwykłym obywatelem"

Jak pisze "Rzeczpospolita", sędzia wywiózł swoją rodzinę za granicę, a sam wrócił do Kijowa. Jak podkreśla mężczyzna, sądownictwo w objętej wojną Ukrainą również jest w pełni zmobilizowane do działania na rzecz niezależności. Kierownictwo miejscowego Sądu Najwyższego już zainicjowało szereg pilnych projektów, a jego prezes ma zdecydować, które jednostki będą dalej działać.

Z relacji sędziego wynika, że wielu sędziów pierwszej instancji wciąż pracuje, co ma ogromne znaczenie szczególnie w postępowaniach karnych.

Sędziowie szukają też najlepszego sposobu na odpowiedzialność Rosji na inwazję. Gromadzone są dowody, podejmowane próby konfiskaty mienia agresorów, które znajduje się na terytorium Ukrainy, ale też za granicą,aby zrekompensować poniesione straty.

Ukraina mocno rozważa pozew zbiorowy w kompetencji sądu, gdzie znajdują się aktywa Federacji Rosyjskiej oraz oligarchów. Miszczenko nie jest jedynym sędzią, który wstąpił do Sił Zbrojnych i obrony terytorialnej i broni kraju z bronią w ręku, pozostali z nich zostali w sądach i ich praca jest tak samo ważna.

- Teraz najważniejsza jest dla nas wolna ojczyzna, nie ma różnicy między prawnikiem, prokuratorem, czy sędzią, a kto "zwykłym obywatelem" - wszyscy się zjednoczyliśmy w imię zwycięstwa i zatrzymania agresora - mówi Iwan Miszczenko.

Wojna w Ukrainie. 11. dzień inwazji - ataki Rosjan nie ustają

Bombardowania Ukrainy przez Rosję nie ustają, a media informują o kolejnych atakach, w których cierpi ludność cywilna. Tylko w niedzielę Rosjanie zaatakowali Irpień, w którym zginęły co najmniej cztery osoby (w tym troje dzieci), zrzucili rakiety na budynki w Kramatorsku, gdzie zginęły co najmniej dwie osoby, a także osiem pocisków na lotnisko w Winnicy, niedaleko granicy z Mołdową - w tym ataku zginęła co najmniej jedna osoba. Rosjanie otworzyli także ogień do uciekających cywilów w Mariupolu, gdzie od soboty trwają próby przeprowadzenia ewakuacji ok. 200 tys. osób. Ich bezpieczny transport miało zapewnić utworzenie korytarzy humanitarnych.

