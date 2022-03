Zbrodnia Rosjan w Irpieniu. Mer miasta: Zamordowali całą rodzinę na moich oczach

Irpień. Zwłoki przykryte kolorowymi chustami, albo kocem - tym, co akurat było pod ręką. Ciała leżące na drogach i chodnikach. Niektóre w kałuży krwi. Obok nich porzucone w biegu walizki. Cały dobytek, który chcieli zabrać ze sobą. Nie zdążyli. Byli w trakcie ewakuacji, gdy rosyjskie wojsko otworzyło do nich ogień.

Ten obraz to jedno z setek zdjęć zrobionych przez agencję AP. Zostały wykonane chwilę po tym, jak setki osób chciało ewakuować się z miasta. Mimo obustronnej zgody na korytarze humanitarne mieszkańcy Irpienia niespodziewanie znaleźli się pod ostrzałem.

"NYT" rosyjskie wojsko wystrzeliło pociski w most, gdzie ewakuowali się cywile

W sobotę 5 marca z Irpienia zaplanowany był wyjazd pociągów ewakuacyjnych. Rano mer miasta poinformował jednak, że tory zostały zbombardowane przez Rosjan. Ewakuacja została więc przesunięta na niedzielę i odbywała się autobusami.

Jak podaje "The New York Times", rosyjskie siły wystrzeliły pociski moździerzowe na zniszczony most, którym ewakuują się cywile uciekający przed wojną. "Pociski moździerzowe spadły najpierw około 91 metrów od mostu, a następnie w serii grzmiących wybuchów przemieściły się na odcinek ulicy, gdzie uciekali ludzie" - czytamy.

W ataku zginęło co najmniej osiem osób w tym matka i trójka dzieci. - Ojciec jako jedyny miał puls, jednak był nieprzytomny i ciężko ranny - czytamy na stronie CNN.

Mer Irpienia: Rodzina została zamordowana na moich oczach

Wkrótce później mer miasta Oleksandr Markushy powiedział CNN, że "dwójka małych dzieci i dwoje dorosłych zostało zamordowanych na jego oczach".

Rada Najwyższa Ukrainy opisała na Twitterze tragiczną historię czteroosobowej rodziny, która zginęła w trakcie próby ewakuacji z Irpienia. "To jest ludobójstwo narodu ukraińskiego. Zamknijcie niebo nad Ukrainą. Krew niewinnych ludzi jest też na twoich rękach, Europo".

Wojna w Ukrainie. Ostrzeżenia przed nową ofensywą Rosji [NA ŻYWO]

Do podobnych zajść doszło też w Mariupolu, gdzie w sobotę także nie doszło do ewakuacji mieszkańców. Rosjanie złamali bowiem zawieszenie broni i ponownie zaczęli strzelać do obiektów cywilnych. Mariupol jest bowiem ostatnim miastem, po którego zdobyciu wojska rosyjskie z Krymu i obwodu donieckiego będą mogły się połączyć. Z kolei Irpień blokuje wojskom agresora drogę do Kijowa. Oba miasta były w ostatnich dniach miejscami ciężkich walki i rosyjskich ataków, które prowadzone są na nie mimo tego, że w okolicach tych miejscowości nie znajdują się żadne obiekty wojskowe.

- Nie możemy stworzyć korytarzy humanitarnych, bo to chory mózg Rosjan decyduje, kiedy i do kogo można zacząć strzelać – powiedział w serwisie Telegram doradca MSW Ukrainy Anton Gerashchenko.

***

