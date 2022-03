W czwartek 24 lutego o godzinie 3 polskiego czasu rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Żołnierze uderzyli zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Ukraińska armia stawia twardy opór, ale sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Na stronie głównej Gazeta.pl prowadzimy relację na żywo.

Rosjanie ostrzelali m.in. wieżę telewizyjną w Charkowie, drugim co do wielkości mieście na Ukrainie. Wieża została uszkodzona, a według informacji miejscowych dziennikarzy mieszkańcy stracili dostęp do radia i telewizji.

Charków ciągle atakowany

O szczegółach ostrzelania wieży wiadomo niewiele. Miasto od kilku dni jest bombardowane przez Rosjan i występują tam problemy z komunikacją. Informację o zniszczeniu wieży podała na swoim kanale na Telegramie firma, która administruje budynkiem. Potwierdził to także minister kultury Ukrainy.

Kilka dni wcześniej rosyjskie pociski uszkodziły także wieżę telewizyjną w stolicy Ukrainy, Kijowie. Tam również przestała działać transmisja stacji telewizyjnych i radiowych. Strona ukraińska twierdzi, że Rosjanie zrobili to celowo, by odciąć ludzi od informacji.

Charków to jedno z najmocniej obecnie bombardowanych miast na Ukrainie. Pociski spadają tam każdego dnia. W niedzielę w walkach w rejonie miasta ukraińska armia zestrzeliła kolejny rosyjski myśliwiec Su-25 - informuje ukraiński portal Hromadske. Dowództwo obrony miasta przekazało, że maszynę zniszczyli żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy. Rosyjski pilot nie katapultował się i zginął w eksplozji odrzutowca. Media podają, że w kierunku miasta lecą rosyjskie śmigłowce.

Były doradca Ministra Obrony Ukrainy, Jurij Butusow, ma jednak zdanie, że Rosjanom nie uda się w nocy wysadzić swojego desantu w Charkowie. W jego ocenie śmigłowce zostały wysłane po to, żeby odnaleźć pilota, który sterował zestrzelonym w niedzielę przez Ukraińców samolot szturmowy - relacjonuje TVN24.

Ukraińska Służba Bezpieczeństwa w niedzielę donosiła także, że rosyjskie wojska zaatakowały za pomocą wyrzutni rakietowych Grad teren Narodowego Centrum Naukowego "Charkowski Instytut Fizyczno-Techniczny". Działała tam naukowa instalacja jądrowa.

- Zuchwałość agresora jest wyraźnym sygnałem dla Zachodu, że sankcje wobec Rosji nie wystarczą, bo nie zrozumieli, nie poczuli, nie zobaczyli, że świat jest naprawdę zdeterminowany, że świat naprawdę chce tę wojnę zatrzymać

- powiedział w najnowszym niedzielnym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Prezydent miał też oznajmić, że Charków, Gostomel, Czernihów, Mariupol, Wołnowacha i Chersoń otrzymają status Miasta Bohaterów.

Tymczasem grupa Anonymous donosi, że zhakowała dziś rosyjskie państwowe stacje telewizyjne (Channel One, Russia 24, Moscow 24), a także dwie platformy streamingowe Winki i Ivi (działają na podobnej zasadzie, co Netflix), żeby na nich nadawać materiały z wojny w Ukrainie. Jak podaje NEXTA, "Rosja rozpoczęła aktywne przygotowania do odłączenia się od globalnego Internetu. Nie później niż 11 marca wszystkie serwery i domeny muszą zostać przeniesione do strefy rosyjskiej".

Wojna na Ukrainie trwa od 11 dni. ONZ twierdzi, że konflikt kosztował życie co najmniej 364 ukraińskich cywilów. Strona ukraińska z kolei twierdzi, że w wojnie zginęło już ponad 11 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

