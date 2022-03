Zełenski apelował o myśliwce dla Ukrainy. Sekretarz stanu USA: Daliśmy "zielone światło"

W czwartek 24 lutego o godzinie 3 polskiego czasu rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Żołnierze uderzyli zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Ukraińska armia stawia twardy opór, ale sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Na stronie głównej Gazeta.pl prowadzimy relację na żywo.

Antony Blinken podczas programu "Face The Nation" w stacji CBS poinformował, że USA nie będzie blokować możliwości zaopatrzenia Ukrainy w samoloty przez państwa członkowskie NATO. "Dajemy tu zielone światło. Co więcej, właśnie rozmawiamy z naszymi polskimi przyjaciółmi o tym, co możemy zrobić, żeby ich wesprzeć, jeśli zdecydują się wysłać swoje myśliwce Ukraińcom. Dyskutujemy właśnie nad tym, co możemy im przekazać, żeby uzupełnić ich zaplecze techniczne".

USA daje "zielone światło" członkom NATO na dostarczanie samolotów Ukrainie

Politico podaje trochę więcej szczegółów. Polski rząd miał zapytać Biały Dom, czy jeśli przekaże swoje myśliwce MiG Ukrainie, może liczyć na to, że w to miejsce dostanie amerykańskie samoloty. Amerykańska administracja faktycznie obiecała przeanalizować tę ewentualność. Póki co, Polska samolotów do Ukrainy nie wysłała - negocjacje o zastępczych myśliwcach dla polskiego wojska mogą długo potrwać.

Przypomnijmy, w 2006 roku polskie wojsko nabyło pierwsze F-16, a w 2020 roku podpisana została umowa na zakup 32 samolotów F-35 o wartości 4,6 mld. Pierwsze egzemplarze miały zostać dostarczone w 2024 roku - dopiero wtedy stare MiG-i stałyby się dla nas zbędne.

Ukraińscy piloci przeszkoleni są z latania rosyjskimi MiG-ami. Poza Polską, na takim sprzęcie latają jeszcze Bułgarzy i Słowacy - także tamte państwa nie chcą przekazywać maszyn bez amerykańskiej gwarancji o tym, że dostępne będą samoloty zastępcze - referuje "Politico". Senator Dick Durbin z Partii Demokratycznej zdecydowanie opowiada się za tym, by USA znalazły formę rekompensaty dla tych trzech państw, które mogłyby przekazać znany Ukraińcom sprzęt:

Musimy wyeliminować każdą przeszkodę w zapewnieniu Ukrainie wszelkiego wsparcia, w tym znaleźć sposób, by Stany Zjednoczone zapewniły rekompensatę naszym partnerom z Europy Wschodniej, którzy chcą przekazać Ukrainie swoje postsowieckie samoloty

- relacjonuje jego słowa "Rzeczpospolita".

Rzecznik polskiego rządu Piotr Müller odniósł się do słów amerykańskiego sekretarza. "Trwa w tej chwili dyskusja, co do zakresu działań Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale to jest dyskusja, która nadal się toczy, żadne decyzje w tym zakresie nie zapadły. W kwestii przekazania Ukrainie samolotów przez Polskę na ten moment żadne decyzje w tym zakresie nie zapadły" - powiedział w trakcie konferencji w KPRM. Jednocześnie podkreślił, że informacja o tym, "z terenu Polski startują samoloty w celach bojowych na teren Ukrainy" nie jest prawdziwa.

Minister Obrony Narodowej Błaszczak na swoim koncie na Twitterze przekazał za to informację, że "Wojsko Polskie się wzmacnia! Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. To już ostatni ważny krok przed podpisaniem umowy na ich zakup. To najważniejszy kontrakt zbrojeniowy od lat".

Amerykański zakaz importu rosyjskiej ropy?

W wywiadzie dla telewizji CNN Blinken przekazał także, że Stany Zjednoczone będą ciągle zwiększać presję na Rosję. Poinformował, że prezydent Joe Biden i jego gabinet dyskutowali wczoraj z sojusznikami o nałożeniu sankcji na rosyjską ropę naftową:

W tej chwili rozmawiamy z naszymi europejskimi partnerami by przyjrzeć się wspólnie możliwości zakazu importu rosyjskiej ropy, zapewniając jednocześnie odpowiednie dostawy ropy na rynki światowe. To są bardzo intensywne dyskusje

- powiedział Blinken. Sekretarz stanu USA wyraził przekonanie, że działania Władimira Putina na Ukrainie są skazane na porażkę.

Rosja ostrzega inne kraje przed przyjmowaniem ukraińskich samolotów wojskowych

Tymczasem rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony Igor Konaszenkow ostrzegł Rumunię i inne kraje sąsiadujące z Ukrainą przed przyjmowaniem ukraińskich samolotów wojskowych.

Wiemy, że samoloty wojskowe należące do Ukrainy wylądowały w Rumunii i innych krajach. Stacjonowanie ukraińskich sił powietrznych na lotniskach w tych państwach oraz prowadzenie stamtąd operacji przeciwko Rosji może być uznane za udział w trwającym konflikcie"

- powiedział Konaszenkow.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński kilkukrotnie prosił kraje zachodnie o ustanowienie zakazu lotów nad terytorium Ukrainy. Miałoby to zapobiec bombardowaniom ukraińskich miast przez siły rosyjskie. Z kolei rosyjski przywódca Władimir Putin zapowiedział, że próba ustanowienia takiego zakazu będzie oznaczała zaangażowanie zachodnich krajów w trwającą konflikt rosyjsko-ukraiński.

