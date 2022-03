Rosjanie znów zablokowali ewakuację Mariupola. Mieli strzelać do cywilów

W czwartek 24 lutego o godzinie 3 polskiego czasu rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Żołnierze uderzyli zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Ukraińska armia stawia twardy opór, ale sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Na stronie głównej Gazeta.pl prowadzimy relację na żywo.

REKLAMA

Zobacz wideo Na ukraińską Winnicę spadło osiem rosyjskich rakiet. Zełenski apeluje

W niedzielę w Mariupolu rosyjskie siły zakłóciły ewakuację ludności cywilnej, ostrzeliwując tzw. zielony korytarz. Ukraiński rząd już w sobotę 5 marca planował ewakuować około 200 tysięcy mieszkańców Mariupola i kolejnych 15 tysięcy osób z Wołnowachy. Korytarze humanitarne miały umożliwić między innymi transport rannych cywilów i przywiezienie do miast lekarstw i produktów żywnościowych. Już wtedy Rosjanie zaczęli strzelać do bezbronnych ludzi i mieli wykorzystywać zawieszenie broni, żeby pzresunąć swoje siły.

Rosjanie znowu uniemożliwili ewakuację Mariupola

Szef władz obwodu donieckiego Pawlo Kyrylenko przekazał: "Kolumna ewakuacyjna z miejscową ludnością nie mogła dziś opuścić Mariupola: Rosjanie rozpoczęli przegrupowanie sił i potężny ostrzał miasta. Wyprowadzanie ludzi w takich warunkach jest niezwykle niebezpieczne. Kolumna z ładunkiem humanitarnym, która wyjechała dzisiaj z Zaporoża w kierunku Mariupola, do tej pory nie dotarła do celu i obecnie jest w drodze". Droga ewakuacji miała prowadzić z Mariupola przez Manhusz, Roziwkę, Bilmak, Połohy, Orechiw do Zaporoża.

Mariupol leży przy linii rozgraniczenia wojsk ukraińskich i sił prorosyjskich separatystów z Donbasu. W mieście od kilku dni trwają zacięte walki. Po rosyjskich bombardowaniach w tym portowym mieście nie ma wody, ciepła ani prądu. Kończą się też żywność i leki.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przekazał w niedzielę:

Wśród niszczycielskich scen ludzkiego cierpienia w Mariupolu, druga dzisiejsza próba rozpoczęcia ewakuacji około 200 000 osób z miasta została wstrzymana. Nieudane próby wczoraj i dziś podkreślają brak szczegółowego i funkcjonującego porozumienia między stronami konfliktu. (...)

Przypominamy stronom, że personel, pojazdy i budynki z emblematami Czerwonego Krzyża są chronione prawem międzynarodowym, podobnie jak same emblematy, których nie wolno nadużywać. Nadal przypominamy stronom konfliktu o ich obowiązku przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej.

Pawlo Kyrylenko poinformował także, że Rosjanie uszkodzili główny gazociąg Donieck-Mariupol, więc na osiedlach od Wuhłedaru do Berdiańska wkrótce zabraknie gazu. "Gazu starczy na około 3 godziny" - podkreślił. Specjaliści pracują nad wyeliminowaniem niekontrolowanego wycieku gazu i jak najszybszym rozwiązaniem problemu.

Ukraińska Gwardia Narodowa informowała w niedzielę także, że zniszczyła pod Mariupolem trzy rosyjskie czołgi i kilka innych pojazdów. Jak informuje służba prasowa Gwardii, zginęło też prawie 30 rosyjskich żołnierzy, a dwóch wzięto do niewoli.

Trzecią rundę rozmów zaplanowano na poniedziałek 7 marca, trudno jednak uwierzyć, że niezależnie od tego, co zostanie ustalone, strona rosyjska dotrzyma obietnic.

Strona ukraińska twierdzi, że od początku rosyjskiej napaści w walkach zginęło ponad 11 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Miejscowa rzecznik praw obywatelskich poinformowała z kolei, że w wojnie zginęło co najmniej 38 dzieci, ale w rzeczywistości ta liczba może i tak być zaniżona. Według ONZ, z Ukrainy uciekło już półtora miliona ludzi, z czego najwięcej, prawie milion, do Polski

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj