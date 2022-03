Kancelaria prezydenta Turcji poinformowała o niedzielnej rozmowie telefonicznej Recepa Tayyipa Erdogana z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Tematem miało być zakończenie rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Po tej rozmowie Erdogan wezwał do pilnego zawieszenia broni.

Turcja. Prezydent Erdogan rozmawiał z Putinem. Zaapelował do niego o zawieszenie broni

Prezydent Turcji, po raz kolejny, zaoferował też mediacje między Moskwą i Kijowem. Jak informuje kancelaria Erdogana, polityk wprost zwrócił się do Putina i wezwał go do zaprzestania ataku na Ukrainę i podpisania porozumienia pokojowego. Erdogan miał podkreślać też wagę "korytarzy humanitarnych" i ewakuowania ludności cywilnej z miejsc atakowanych przez rosyjskie wojsko.

Władimir Putin miał powtórzyć dotychczasowe argumenty twierdząc, że Rosja jest rzekomo gotowa na dialog z Ukrainą i Zachodem, zaznaczając, że "specjalna operacja wojskowa" zostanie wstrzymana wtedy, gdy Kijów "spełni żądania Rosji". Prezydent Rosji powtórzył hasła o "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy.

Irpień. Rosjanie otworzyli ogień podczas ewakuacji. "Zginęły dzieci"

W czasie, gdy pojawił się komunikat kancelarii prezydenta Erdogana, ukraińskie media poinformowały o atakach rosyjskich wojsk na ludność cywilną, której próbowano uniemożliwić ewakuację. Taka sytuacja miała miejsce w Irpieniu, gdzie zginęły trzy osoby, w tym dwójka to dzieci. Niepokojące sygnały docierają także z Mariupolu, gdzie od godziny 12 miały odbywać się ewakuacje cywilów. Niestety Rosjanie, podobnie jak w sobotę, zaczęli ostrzeliwać trasę konwoju humanitarnego, uniemożliwiając ludziom ucieczkę z oblężonego miasta.

