Ukraina, Irpień. Rosjanie otworzyli ogień podczas ewakuacji. Radio Swoboda: Zginęły dzieci

W mediach społecznościowych udostępniane są też nagrania z momentu ataku wojsk rosyjskich na cywilów, którzy ewakuują się z miasta Irpień w obwodzie kijowskim. Na filmach widać, jak mieszkańcy próbują uciekać przed ogniem, niosąc w rękach walizki.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie ostrzelali mieszkańców Irpienia. Do ataku doszło podczas ewakuacji

O ataku rosyjskich żołnierzy na cywilów w Irpieniu poinformowali dziennikarze Radia Swoboda, którzy powołują się na relacje swojego korespondenta. Jak przekazał reporter, rosyjskie wojsko nagle otworzyło ogień do ludzi, którzy chcieli ewakuować się z miasta. Z jego ustaleń wynika, że zginęły co najmniej trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Wśród ofiar mogą być członkowie jednej rodziny. Jedna osoba jest też ciężko ranna.

Korespondent Radia Swoboda dodał, że prawdopodobnie ogień odpalony był z moździerzy. Na razie nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tych informacji.

W sobotę 5 marca z Irpienia zaplanowany był wyjazd pociągów ewakuacyjnych. Rano mer miasta poinformował jednak, że tory zostały zbombardowane przez Rosjan. Ewakuacja została więc przesunięta na niedzielę i odbywała się autobusami.

Do podobnych zajść doszło też w Mariupolu, gdzie w sobotę także nie doszło do ewakuacji mieszkańców. Rosjanie złamali bowiem zawieszenie broni i ponownie zaczęli strzelać do obiektów cywilnych. Mariupol jest bowiem ostatnim miastem, po którego zdobyciu wojska rosyjskie z Krymu i obwodu donieckiego będą mogły się połączyć. Z kolei Irpień blokuje wojskom agresora drogę do Kijowa. Oba miasta były w ostatnich dniach miejscami ciężkich walki i rosyjskich ataków, które prowadzone są na nie mimo tego, że w okolicach tych miejscowości nie znajdują się żadne obiekty wojskowe.

Wojna w Ukrainie. Mariupol - 400 tys. mieszkańców "w rosyjskiej niewoli"

