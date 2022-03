Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej w niedzielę 6 marca mówił o nowych ustaleniach ukraińskiego wywiadu. - Rosjanie przygotowują się do zbombardowania Odessy. Naszej Odessy! A przecież Rosjanie zawsze tu przyjeżdżali, bo "tam jest ciepło i miło". I co teraz? Wyślą bomby przeciwko Odessie? Artylerię, pociski? To będzie zbrodnia wojenna. To będzie historyczna zbrodnia - powiedział prezydent Ukrainy w oświadczeniu.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski o ataku Rosji: To jest wojna, do której szykowali się długo

W swoim wystąpieniu Zełenski ponownie zwrócił się do Rosjan. - Rosyjscy obywatele dokonują wyborów właśnie teraz. Dziś i w tych godzinach. Dokonują wyboru między życiem a niewolnictwem. Dokonują wyboru dziś i będą to robili także jutro, w przyszłym tygodniu. Mają jeszcze czas, żeby pokonać zło bez ogromnych strat. Ich protesty są zagrożone zwolnieniem lub aresztem, a nie gułagiem, poniosą straty materialne, ale nie stracą życia w strzelaninie. Nie przegapcie tej okazji. Sieci społecznościowe, przyjaciele, znajomi i nieznajomi, koledzy i krewni. Musicie nas wysłuchać! My, Ukraińcy, chcemy pokoju! - mówił Wołodymyr Zełenski.

- Obywatele Rosji! Dla was to walka nie tylko o pokój w Ukrainie! To jest walka również o wasz kraj. Walka o najlepsze, co w nim było. Za wolność, którą widzieliście. Za bogactwo, które czuliście. Jeśli teraz będziecie milczeć, to może represje i ubóstwo dotkną również i was. To jest czas na protest. Nie przegapcie tej możliwości. Wszyscy powinni słyszeć, co o tym myślicie - dodał prezydent Ukrainy apelując do Rosjan, by zawalczyli o pokój i wolność w swoim kraju. Jak zauważa "Ukraińska Prawda", protesty antywojenne organizowane są w Rosji od początku inwazji na Ukrainę. Policja jednak zatrzymuje pokojowo demonstrujących. W Jekaterynburgu ludzie byli aresztowani już od pierwszych minut wiecu.

Ukraina. Jeńcy apelują do Rosjan. "Jedynymi przestępcami są tu ci z Rosji"

- Słyszymy, co mówią jeńcy wojenni, widzimy plany, jakie ze sobą zabrali. To jest wojna, do której szykowali się długo. Wiele ukraińskich miast jest świadkami tego zła, ale to nie zabije naszego człowieczeństwa. (...) Nasze rakiety, które są odpowiedzią na agresję, nie spadają na cywilne obiekty w Rosji czy Białorusi - dodał dalej.

- My już wybraliśmy naszą przyszłość, ale nadal walczymy o teraźniejszość. To bardzo ważne. Walczymy o to, gdzie będzie przebiegać granica pomiędzy życiem a niewolą - podkreślił Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy dodał też, że rozmawiał z Elonem Muskiem czy prezydentami państw zachodnich. Przyznał, że Ukraina czuje, że ma wsparcie świata. - Nigdy nie będziemy sami. Chwała Ukrainie! - powiedział prezydent.

