Wojna w Ukrainie. W Nowopskowie strzelano do cywilów. "Wróg nie ma rozsądku i litości" [WIDEO]

Do drastycznego zdarzenia z udziałem ludności cywilnej miało dojść w Nowopskowie w obwodzie ługańskim. O ataku armii rosyjskiej na obywateli Ukrainy poinformował jako pierwszy Serhij Hajdaj w mediach społecznościowych. Nagranie ze zdarzenia obiegło internet.

Nowopskow. Ludzie próbowali powstrzymać Rosjan, a ci otworzyli ogień do nieuzbrojonych cywilów. Trzy ofiary, wszystkie w szpitalu. Bronimy się przed prawdziwymi bestiami! Nie obchodzi ich, kto jest naprzeciwko, wróg nie ma absolutnie zdrowego rozsądku i litości. Dbajcie o siebie!

Nagranie, o którym prawdopodobnie pisze Hajdaj, pojawiło się bardzo szybko w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Twitterze udostępniła je m.in. NEXTA. Widać na nim wyraźnie, jak rosyjscy żołnierze strzelają do nieuzbrojonych cywilów. Jeden z mężczyzn osuwa się na ziemię - kilka osób podchodzi do niego, aby mu pomóc, po czym rozlegają się kolejne strzały w kierunku cywilów. Słychać krzyki i płacz kobiet, jednak strzały nie milkną.

Rosja strzela w kierunku cywilów i bombarduje bloki mieszkalne

Wojna w Ukrainie staje się coraz drastyczniejsza - celem Rosjan stają się również cywile, domy, bloki mieszkalne czy szpitale. Do tego typu ataków doszło już w Charkowie, gdzie kilka dni temu pociski trafiły m.in. w siedzibę władz obwodowych, filharmonię czy osiedle domów mieszkalnych. Rannych zostało wtedy kilkadziesiąt osób. Nie wszyscy przeżyli atak. 5 marca po południu Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka poinformowało, że co najmniej 351 cywilów zginęło, a 707 osób zostało rannych od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę.