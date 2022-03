W sobotę w mediach pojawiło się nagranie, na którym przedstawiono spotkanie prezydenta Rosji z załogą rosyjskich linii lotniczych. Władimir Putin miał siedzieć tuż obok stewardess. Po dokładnym obejrzeniu filmu można dostrzec, że materiał mógł zostać spreparowany. Świadczyć o tym ma chociażby to, że dłoń Putina w pewnym momencie wyraźnie "przenika" przez przedmioty.

Władimir Putin "przenika" przez mikrofon. Wołodymyr Zełenski odniósł się już do tej sytuacji

Władimir Putin w rozmowach z zagranicznymi politykami, którzy jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie rozmawiali z prezydentem Rosji w Moskwie, starał się zachować od nich możliwie jak największy dystans. Na podobną, bardzo dużą odległość, trzymał nawet rosyjskich ministrów czy wojskowych. Nowe nagranie od początku więc zdziwiło widzów. Widać na nim bowiem, jak Władimir Putin siedzi tuż obok stewardess rosyjskich linii lotniczych.

Jak jednak zauważają użytkownicy mediów społecznościowych, nagranie z Władimirem Putinem może być sfałszowane. Widoczne na filmiku kobiety najprawdopodobniej zostały doklejone. Świadczyć o tym może to, że w pewnym momencie dłoń prezydenta Rosji przenika przez mikrofon, który miał być przed nim zamontowany. Sytuację tę widać dokładnie na poniższym filmiku.

Do sytuacji tej odniósł się już także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk po zakończonym przemówieniu dodał "Chwała Ukrainie!" i ręką przesunął swój mikrofon tak, by było widać, że przemawia on na żywo, a znajdujący się przed nim pulpit jest prawdziwy.

