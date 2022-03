Wojna w Ukrainie. "Katastrofalna sytuacja" w Mariupolu. Nie ma prądu i wody [PODSUMOWANIE]

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego, nad ranem. Ukraińcy twardo się bronią, zarówno zawodowa armia, jak i dołączające do niej coraz liczniejsze siły obrony terytorialnej, do której miało zaciągnąć się już 100 tysięcy osób. Zachód odpowiada, wysyłając sprzęt wojskowy i pomoc humanitarną do Ukrainy i uderzając w Rosję sankcjami. W tej wojnie nic nie jest przesądzone, sytuacja jest niepewna i często się zmienia, najnowsze informacje można śledzić na stronie głównej Gazeta.pl.

>>> Ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich Ludmyła Denisowa zwróciła się do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża o stworzenie korytarza humanitarnego w celu ewakuacji szpitala psychiatrycznego w Borodziance w obwodzie kijowskim. Placówka została zajęta przez walczących po stronie Rosji Czeczenów. Przebywa w niej około 670 osób: pacjentów, personelu oraz osób cywilnych, które szukały tam schronienia. Czeczeni zaminowali drogi w pobliżu placówki i prowadzą stamtąd ostrzał ukraińskich pozycji.

>>> Miejscem, gdzie sytuacja jest obecnie najtrudniejsza, jest prawdopodobnie Mariupol w Donbasie, nad Morzem Azowskim. Miasto jest okrążone i zablokowane przez Rosjan, którzy prowadzą ostrzał. Lekarze Bez Granic mówią, że sytuacja humanitarna w Mariupolu jest teraz "katastrofalna". W mieście nie ma prądu, kończy się żywność, a największym problemem jest brak wody pitnej. "Mariupol, który znaliśmy, już nie istnieje" - powiedział mer miasta.

>>> Członek ukraińskiej delegacji Dawid Arakhamia przekazał, że trzecia runda negocjacji pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją odbędzie się w poniedziałek 7 marca. Podczas poprzednich rozmów rozmawiano o utworzeniu korytarzy humanitarnych, jednak Rosjanie nie dotrzymali zawieszenia broni i ukraińskie władze zmuszone były odwołać ewakuację ludności cywilnej.

>>> "New York Times" opublikował informacje uzyskane od pojmanego przez Ukraińców oficera rosyjskiej jednostki pancernej. Twierdzi on m.in., że dowiedział się o rozkazie inwazji na Ukrainę wieczór przed atakiem, zaś niżsi rangą żołnierze zostali poinformowani o tym, dokąd jadą, dopiero po przekroczeniu granicy.

>>> Według szacunków Generalnego Sztabu Sił Zbrojnych Ukrainy od 24 lutego do 5 marca zginęło ponad 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy biorących udział w ataku na Ukrainę. Do tego dochodzą poważne straty w sprzęcie, mówi się m.in. o prawie tysiącu zniszczonych wozów bojowych. Tymczasem dziennikarz "The Kyiv Independent" podaje, że do ukraińskiej obrony terytorialnej zaciąga się średnio po 10 tysięcy osób dziennie.

>>> Rosja sieje dezinformację na temat swojej inwazji na Ukrainę różnymi kanałami, także za pomocą placówek dyplomatycznych i w mediach społecznościowych. Na post jednej z rosyjskich ambasad, który powtarzał hasło o rzekomym nazizmie Ukraińców, odpisali dyplomaci z Niemiec. "Nie możemy tego przemilczeć, to po prostu zbyt cyniczne. To, co Rosja robi w Ukrainie, to mordowanie niewinnych dzieci, kobiet i mężczyzn dla własnego zysku. To na pewno nie jest 'walka z nazizmem'. Niech wstydzi się każdy, kto się na to nabiera (niestety, jesteśmy ekspertami od nazizmu)" - napisali.

>>> Mastercad i Visa, dwaj giganci zajmujący się obsługą płatności kartowych, ogłosili, że zawieszają wszystkie operacje w Rosji. "Od ponad tygodnia świat przygląda się szokującym i niszczącym wydarzeniom wynikającym z rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nasi koledzy, nasi klienci i nasi partnerzy zostali dotknięci w sposób, którego większość z nas nie mogła sobie wyobrazić" - czytamy w komunikacie Mastercard.

>>> Władimir Putin porównał wprowadzane przez społeczność międzynarodową sankcje do "wypowiedzenia wojny" przeciwko Rosji. Rosyjski prezydent ostrzegł także, że wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą przez państwa NATO może być traktowane jako udział w konflikcie zbrojnym.

>>> Premier Izraela Naftali Bennett rozmawiał na Kremlu z Władimirem Putinem. Było to drugie spotkanie prezydenta Rosji z zagranicznym przywódcą od czasu, gdy rosyjskie siły zaatakowały Ukrainę. Jak informuje agencja Reutera, Naftali Bennett dotąd nie dołączył do innych zagranicznych przywódców i nie potępił rosyjskiej ofensywy. Podkreślił przy tym silne związki Izraela zarówno z Moskwą, jak i z Kijowem.

>>> Stany Zjednoczone i Turcja zapowiedziały bliską współpracę, której celem jest zakończenie wojny w Ukrainie. Turecki MSZ potwierdził poparcie sojuszników dla "integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy". "Potwierdzono wspólną wolę pogłębienia współpracy dwustronnej poprzez zrównoważony i zinstytucjonalizowany dialog i podkreślono, że pomimo trwających sporów w niektórych kwestiach, Turcja i Stany Zjednoczone mają dalekosiężną pozytywną agendę" - napisano w oświadczeniu tureckiego MSZ.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule: