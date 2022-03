Straty rosyjskiego wojska są ogromne. Za to do walki po stronie Ukrainy zaciągnęło się nawet 100 tysięcy osób

dW czwartek 24 lutego o godzinie 3 nad ranem polskiego czasu rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. Żołnierze uderzyli zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Ukraińska armia stawia twardy opór, ale sytuacja zmienia się z minuty na minutę. Na stronie głównej Gazeta.pl od tego prowadzimy relację na żywo i na bieżąco opisujemy najważniejsze wydarzenia.

Rosjanie ponoszą w Ukrainie coraz większe straty w ludziach i sprzęcie. Ukraińska edycja "Forbesa" szacuje, że od początku inwazji na Ukrainę zniszczeniu uległo 1902 jednostek rosyjskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego o łącznej wartości trzech miliardów dolarów. Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że Rosjanie do tej pory stracili 269 czołgów, 945 wozów bojowych, 19 systemów obrony przeciwlotniczej, 50 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 409 samochodów, 40 śmigłowców, 39 samolotów, 60 cystern, dwa kutry i trzy bezzałogowe statki powietrzne.

Nawet 100 tys. żołnierzy dołączyło do ukraińskich wojsk

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow 5 marca napisał: "66 224. Tylu mężczyzn wróciło z zagranicy, żeby bronić swojego kraju przed hordą. To 12 kolejnych zmotywowanych brygad bojowych. Ukraińcy, jesteśmy niezwyciężeni!". Z kolei dziennikarz "The Kyiv Independent" Illia Ponomarenko podaje, że w ciągu 10 ostatnich dni do ukraińskiej obrony terytorialnej dołączyło 100 tys. osób.

Siły zbrojne Ukrainy poinformowały w sobotę o śmierci pułkownika Konstantyna Żyżewskiego z Południowego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Podały też, że w ciągu ostatnich 24 godzin zestrzelono dziewięć rosyjskich samolotów i śmigłowców, w tym jeden z najnowszych rosyjskich Su-34 w Czernihowie. Według ukraińskiego dowództwa, Rosjanom brakuje zaopatrzenia, a wielu z nich chce się poddać.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym sobotnim wystąpieniu podkreślał: "Każdy metr naszej ukraińskiej ziemi, zdobyty protestami i poniżeniem okupantów, jest krokiem do zwycięstwa całej Ukrainy. To jest szansa na życie. Ukraińcy, we wszystkich naszych miastach, do których wszedł wróg, poczujcie to, ruszajcie do ofensywy!".

Rada Najwyższa Ukrainy wydała też osobne stanowisko dotyczące zachowania agresorów:

Rosja zaczęła dostrzegać, że ponosi ciężkie straty na Ukrainie. Ale Putin próbuje to usprawiedliwić, mówiąc, że rosyjskie wojska oddają życie 'za naszą przyszłość (czyli przyszłość Rosjan)'. To także dość dziwna zmiana retoryki, od 'wyzwolenia narodu ukraińskiego od faszyzmu' do 'walki o przyszłość Rosji' na obcej ziemi. Ale biorąc pod uwagę presję sankcji i izolację Rosji, Rosjanom nie spodoba się ta przyszłość i już zaczęli ją rozumieć.

"Działania armii rosyjskiej wskazują, że przygotowuje się ona do długotrwałych walk, szczególnie w okolicach Kijowa. Świadczą o tym obserwowana wcześniej budowa obozowisk i magazynów polowych, a obecnie rozbudowa infrastruktury inżynieryjnej i rozwijanie sieci rurociągowej. Za coraz większe należy uznać prawdopodobieństwo podjęcia przez Rosję próby wymuszenia na Ukrainie uległości poprzez wywołanie kryzysu energetycznego. Wojska rosyjskie konsekwentnie dążą do opanowania głównych obiektów infrastruktury energetycznej (elektrowni jądrowych i wodnych)" - podkreśla Ośrodek Studiów Wschodnich.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o dodatkowych gwarancjach socjalnych dla wojska i ich rodzin. Zgodnie z dekretem, rodziny zabitych w Ukrainie rosyjskich żołnierzy otrzymają 5 milionów rubli (równowartość ok. 230 tys. zł). Rannym żołnierzom przysługują z kolei 3 mln rubli (ok. 140 tys. zł).

Biuro wysokiego komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka poinformowało, że do północy 4 marca w Ukrainie odnotowano 1058 ofiar ataku Rosji, w tym 351 śmiertelnych. Jednocześnie podkreśla się, że rzeczywista liczba rannych i zabitych może być znacznie wyższa.

